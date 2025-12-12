La Capital | Ovación | Central

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La dirigencia planteó un nuevo escenario, que el DT no compartió a pleno pero que entendió. Eso derivó en una despedida en buenos términos

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

12 de diciembre 2025 · 06:00hs
Ariel Holan se va de Central

Virginia Benedetto / La Capital

Ariel Holan se va de Central, donde hizo un buen trabajo en el año que estuvo al frente del equipo.

aCuando nada hacía pensar que la calma que se respiraba en Central se alteraría, explotó una bomba. Absolutamente, nadie podía imaginar una determinación de este tipo en el mundo canalla, pero sucedió. Ariel Holan dejó de ser el entrenador del equipo de Arroyito, lo que obliga a la dirigencia a ir en busca de un nuevo técnico para afrontar una temporada con desafíos importantes, que incluye ni más ni menos que la participación del equipo en Copa Libertadores.

Seguramente esto último debe haber sido uno de los desencadenantes de esta historia de Holan afuera de Central, a la que se llegó después de una charla entre las partes que resultó determinante y en la que del lado de la dirigencia se planteó una situación especial, lo mismo que por parte del entrenador. Según fuentes consultadas por este diario, la despedida fue en buenos términos, sin lugar para enojos ni rencores.

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, fue el texto, junto a una foto de Holan, que publicó Central en sus redes sociales pasado el mediodía. Así se anunció la salida del entrenador.

A Holan se le terminaba el contrato en diciembre

Hay un contexto, objetivo por cierto, que tiene que ver con que a Holan se le terminaba el contrato el 31 de diciembre. Por tanto, no había ninguna obligación por parte de Central de formalizar un nuevo vínculo. Pero el andar del equipo en 2025 es lo que hace pensar que hubo algo especial detrás de semejante decisión. Y lo hubo.

>>Leer más: Los tremendos números de Ariel Holan en el año exacto en el que dirigió a Central

Hol2CML
Holan, en su primer partido como técnico de Central. Fue en La Plata, frente a Estudiantes.

Holan, en su primer partido como técnico de Central. Fue en La Plata, frente a Estudiantes.

Holan y los principales dirigentes canallas, los responsables del área fútbol, venían charlando desde hace tiempo sobre la posible renovación del contrato. De hecho, la semana pasada se conoció que existió un charla entre las partes en la que no sólo habían avanzado bastante, sino que hasta habían consensuado sobre la continuidad de aquellos futbolistas a los que se le vence también el contrato a fines de diciembre y también sobre los puestos para reforzar.

Pero sin dudas entre esa conversación y este jueves convulsionado, algo sucedió. Lo que ocurrió fue que volvieron a reunirse y allí desde la dirigencia le hicieron saber al entrenador que después de un análisis un poco más profundo consideraron que para lo que se viene creían que era necesario un plan superador.

La Libertadores por delante

Sin voces oficiales, es imposible no especular sobre la idea de que el formato de la Copa Libertadores es emparentable a esos partidos de mata mata en los que Central indudablemente falló este año, con Holan como técnico. Más allá de haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, el Canalla se quedó afuera en los cuartos de final del torneo Apertura por la caída contra Huracán, y en octavos de final por la derrota frente a Estudiantes. Le pasó algo similar en la Copa Argentina, en la que no pasó de la segunda fase.

Holan entendió el planteo que le hicieron, pero hizo saber su opinión y explicó que tenía los argumentos necesarios para sentir que podía estar a la altura de las circunstancias.

>>Leer más: Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Hol3CML
La relación de Central con Holan se terminó. La salida del DT fue en buenos términos y, dicen, tiene las

La relación de Central con Holan se terminó. La salida del DT fue en buenos términos y, dicen, tiene las "puertas abiertas".

Igualmente, en ese intento de convencer a los dirigentes de que él era la mejor opción, dejó claro que el planteo que había escuchado lo ponía en una situación un tanto compleja, con un trabajo por delante con determinados condicionamientos ya desde el arranque mismo de la temporada. Creyó que no era lo más conveniente para él ni para su equipo de trabajo.

Central por encima de todo

Entonces, su razonamiento fue que si Central estaba por encima de todo y si la decisión de parte de los dirigentes era ir en busca de un plan superador, no quería ser un estorbo ni poner ningún palo en la rueda. Argumentó que prefería pactar una salida en buenos términos, sin el mínimo conflicto en el medio que opacara este año de trabajo que tuvo en el club de Arroyito y en el que hilvanó una muy buena campaña.

Por ese buen trabajo es que a Holan las puertas del club le quedarán abiertas de par en par, aunque eso será para más adelante. Porque el proyecto de Central para lo que viene, con Copa Libertadores incluida, ya no lo tiene como capitán de barco.

Hol4
Hace un año, Holan era presentado oficialmente como DT de Central. Hoy de lo que se habla es de su salida.

Hace un año, Holan era presentado oficialmente como DT de Central. Hoy de lo que se habla es de su salida.

¿Cuál será el siguiente paso? La búsqueda de un nuevo entrenador, que obviamente debe ajustarse a la lógica sobre la que la dirigencia se paró para tomar una decisión de tamaña envergadura. Esto es, el director técnico que vaya a buscar Central seguramente deberá tener experiencia, y específicamente deberá tenerla en la Copa Libertadores.

>>Leer más: Enzo Giménez, de muy buen año, tiene el camino allanado para su continuidad en Central

Algún candidato ya debe haber en la mira

Hilando un poco más fino y conociendo la forma en la que se maneja la dirigencia canalla, se hace difícil pensar que se haya decidido algo así sin tener al menos un par de nombres como posibles sucesores de Holan.

La tranquilidad que vivía Rosario Central en estos días fue ni más ni menos que la calma que precedió a la tormenta. Y cuando nadie lo imaginaba, el cimbronazo llegó. Después de un muy buen año desde lo futbolístico, con clasificación a la Copa Libertadores incluida, Holan pasó a ser parte del a historia en el club y lo que viene es saber quién será el designado para sucederlo y afrontar el futuro en una temporada exigente para el Canalla.

