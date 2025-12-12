Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Cuatro jóvenes iban abordo de una camioneta que era seguida por la policía porque habían sido denunciados por conducción peligrosa y chocaron en Uriburu y España

Persecución y choque en zona sur. La camioneta que chocó en Uriburu y España. Su conductor dio positivo al test de alcoholemia

Cuatro jóvenes abordo de una camioneta, en la que al menos el conductor estaba alcoholizado , protagonizaron este viernes a la mañana un violento choque contra otro automóvil en avenida Uriburu, en la zona barrio La Guardia. El incidente se registró poco antes de las 7.30 de hoy y de acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando esas personas huían a toda velocidad de un control policial.

El hecho tuvo su primera notificación por una llamada a la central de emergencias 911 en la que se alertaba sobre la presencia de varias personas abordo de una camioneta Toyota Hilux de color gris que circulaban en forma peligrosa por avenida Abanderado Grandoli, en el sur de Rosario.

Poco después, el vehículo fue avistado por personal del Comando Radioeléctrico cuando se desplazaba por Grandoli y Uriburu. Según la versión oficial, al advertir la llegada de la Policía, los ocupantes de la camioneta huyeron a toda velocidad por Uriburu hacia el oeste.

A partir de ese momento, se irradió una alerta a otras unidades policiales para iniciar la persecución de los sospechosos. Lo cierto es que al llegar al cruce con España la Toyota chocó contra un Renault Kangoo de color blanca, pero no se detuvo y siguió la marcha hasta la intersección con Santiago, donde finalmente fue detenida por la Policía. Según fuentes policiales, abordo de la pick up iban dos varones de 19 años y dos chicas de 19 y 20. Al lugar acudieron, además de varias unidades policiales, inspectores de la Dirección de Tránsito que tuvieron que cortar la circulación por Uriburu debido al impacto.

alcoholemia tras choque

En esas tareas, el personal municipal realizó el test de alcoholemia al muchacho que manejaba la Toyota, examen que dio positivo, con 1.02 gramos de alcohol por litro de sangre. Los cuatro jóvenes quedaron detenidos. Cabe aclarar que no se registraron heridos.