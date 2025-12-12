La Capital | Newell's

Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Algunos de los candidatos que irán el domingo en busca de la presidencia de la Lepra coincidían en Martín Anselmi, pero en la actualidad sus chances parecen haberse alejado

Luis Castro

Por Luis Castro

12 de diciembre 2025 · 08:51hs
Una de las principales decisiones del que resulte elegido como presidente de Newells está en la elección del DT.

Una de las principales decisiones del que resulte elegido como presidente de Newell's está en la elección del DT.
Martín Anselmi está en la mira de México y de Chile.

Martín Anselmi está en la mira de México y de Chile.

A pocas horas de las elecciones en Newell's, un entrenador apuntado por algunos de los candidatos a suceder al presidente Ignacio Astore cada día parece alejarse del Parque de la Independencia. El principal nombre apuntado es Martín Anselmi, pero con el correr del tiempo y en la antesala a la votación que se llevará a cabo el domingo las chances parecen haberse derrumbado y cotiza en baja en la bolsa de valores Leprosas. Y todo tendría que ver con las importantes ofertas que está recibiendo y, sobre todo, por "la alta inversión" que deberían afrontar los dirigentes elegidos.

El técnico, que siempre hizo hincapié en su fanatismo por Newell's y el deseo de dirigir a la Lepra, fue apuntado por algunos de los candidatos a presidente como el caso de Ignacio Boero (Unen) y Cristian D'Amico (Nuevo Frente Rojinegro). Los dos coincidieron en que Anselmi reúne las condiciones para afrontar el desafío de cambiar el destino futbolístico, que fue paupérrimo en el último tiempo. Y está claro que la misión es barajar y dar de nuevo.

Pero hasta ahí no había demasiadas diferencias y el camino parecía allanado, pero el paso del tiempo parecería que fue cambiando el panorama por las ofertas que tendría sobre la mesa y el interés de otros clubes como Universidad de Chile y Rayados de Monterrey. Y un punto que por lo bajo coinciden en el Parque -según pudo averiguar Ovación- "es la alta cotización que tiene y la inversión en refuerzos" que debería realizar el club, algo que por el momento resultaría inviable.

>>Leer más: "Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

El sueño pendiente en Newell's

"Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell's. Es algo que me debo. En algún momento lo voy a concretar si la cosa va bien”, sostuvo hace un tiempo Anselmi, quien se reunió tiempo atrás con los candidatos para establecer su idea y lo que pretendería en caso de ser elegido como DT. Pero hoy, a escasas horas de las elecciones, las chances no serían las mismas de tiempo atrás y los técnicos apuntados serían otros, entre ellos Martín Demichelis por citar uno hecho público.

Martín Anselmi

>>Leer más: Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Por estas horas Anselimi suena como principal postulante a volver a México y tomar el mando de Rayados de Monterrey, algo que sorprendió en el país azteca por la manera en que se fue de Cruz Azul para aceptar el desafío de conducir a Porto (Portugal). Pero en el fútbol todo cambia de un momento a otro, como sucede con su candidatura en Newell's que parece haberse disipado.

Noticias relacionadas
Enzo Barrenechea y el colombiano Ríos celebran un gol del Benfica. El ex-Newells tiene una alta efectividad en los pases.

El presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Ignacio Astore trazó un balance de su gestión en Newells.

Ignacio Astore: "Newell's está ordenado y preparado para lo que viene"

La pasión del clásico rosarino volverá a tener el epicentro en el Coloso en el próximo torneo Apertura.

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en en 2026

Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Lo último

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Uno de los DT candidato a dirigir a Newells estaría cada vez más lejos del Parque

Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Cuatro jóvenes iban abordo de una camioneta que era seguida por la policía porque habían sido denunciados por conducción peligrosa y chocaron en Uriburu y España

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

Policiales
Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

La Ciudad
Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen