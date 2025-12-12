Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque Algunos de los candidatos que irán el domingo en busca de la presidencia de la Lepra coincidían en Martín Anselmi, pero en la actualidad sus chances parecen haberse alejado Por Luis Castro 12 de diciembre 2025 · 08:51hs

Una de las principales decisiones del que resulte elegido como presidente de Newell's está en la elección del DT. Martín Anselmi está en la mira de México y de Chile.

A pocas horas de las elecciones en Newell's, un entrenador apuntado por algunos de los candidatos a suceder al presidente Ignacio Astore cada día parece alejarse del Parque de la Independencia. El principal nombre apuntado es Martín Anselmi, pero con el correr del tiempo y en la antesala a la votación que se llevará a cabo el domingo las chances parecen haberse derrumbado y cotiza en baja en la bolsa de valores Leprosas. Y todo tendría que ver con las importantes ofertas que está recibiendo y, sobre todo, por "la alta inversión" que deberían afrontar los dirigentes elegidos.

El técnico, que siempre hizo hincapié en su fanatismo por Newell's y el deseo de dirigir a la Lepra, fue apuntado por algunos de los candidatos a presidente como el caso de Ignacio Boero (Unen) y Cristian D'Amico (Nuevo Frente Rojinegro). Los dos coincidieron en que Anselmi reúne las condiciones para afrontar el desafío de cambiar el destino futbolístico, que fue paupérrimo en el último tiempo. Y está claro que la misión es barajar y dar de nuevo.

Pero hasta ahí no había demasiadas diferencias y el camino parecía allanado, pero el paso del tiempo parecería que fue cambiando el panorama por las ofertas que tendría sobre la mesa y el interés de otros clubes como Universidad de Chile y Rayados de Monterrey. Y un punto que por lo bajo coinciden en el Parque -según pudo averiguar Ovación- "es la alta cotización que tiene y la inversión en refuerzos" que debería realizar el club, algo que por el momento resultaría inviable.

El sueño pendiente en Newell's "Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell's. Es algo que me debo. En algún momento lo voy a concretar si la cosa va bien”, sostuvo hace un tiempo Anselmi, quien se reunió tiempo atrás con los candidatos para establecer su idea y lo que pretendería en caso de ser elegido como DT. Pero hoy, a escasas horas de las elecciones, las chances no serían las mismas de tiempo atrás y los técnicos apuntados serían otros, entre ellos Martín Demichelis por citar uno hecho público. Martín Anselmi >>Leer más: Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche" Por estas horas Anselimi suena como principal postulante a volver a México y tomar el mando de Rayados de Monterrey, algo que sorprendió en el país azteca por la manera en que se fue de Cruz Azul para aceptar el desafío de conducir a Porto (Portugal). Pero en el fútbol todo cambia de un momento a otro, como sucede con su candidatura en Newell's que parece haberse disipado.