El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Los números del Observatorio de Seguridad Pública muestran una leve suba respecto al 2024, que fue inusual, pero mantiene una caída drástica frente al 2022 y 2023

11 de diciembre 2025 · 14:53hs
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El gobierno de Santa Fe empieza a proyectar un nuevo cierre de año con números estables respecto a los homicidios dolosos en Rosario y la provincia, que se ubican por encima de los resultados de 2024, que califican de excepcionales, y representan la mitad de los registrados en 2023.

Según los datos obtenidos por el Observatorio de Seguridad Pública (OSP), el departamento Rosario, el más poblado de la provincia, acumula a noviembre 104 homicidios, semanas antes del cierre del año. Si la tendencia se mantiene, el departamento podría cerrar 2025 por debajo de los 120 homicidios, por encima de los 90 de 2024, pero muy por debajo de los 259 de 2023 y los 287 de 2022.

Enero fue hasta ahora el mes más violento en Rosario, con un total de 21 homicidios, una cifra que sorprendió en comparación al puñado de crímenes que se contaban en los últimos meses de 2024. Septiembre fue el menos violento, con tres homicidios registrados.

De aquellos 104 crímenes en el departamento (85 pertenecientes a la ciudad de Rosario), el 56,7 % se dio en contexto de organizaciones criminales o economía ilegales, el 4 % en ocasión de robo, el 25% por conflictos interpersonales, un 3 % en otras circunstancias y un 11,4 % está siendo investigado. Casi el 85 % de las víctimas fueron hombres.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dice que 150 homicidios por año es una cifra estable. El 2025 cerrará cerca de los 120

Santa Fe y los números

A menos de un mes para el fin de año, en toda la provincia se acumulan 185 crímenes dolosos. Si se mantiene la tendencia y diciembre se ubica en el orden de los 15 homicidios (en 2024 fueron 14), el año terminaría en los 200, la mitad de los 398 de 2023 que fue un año de valores muy negativos, aunque por encima de los 176 de 2024 que señalan como el mejor en el siglo.

La semana pasada, el gobernador Maximiliano Pullaro habló de la proyección de los números de violencia. “Dijimos que el primer año de gestión íbamos a bajar el 40 %, y después el 20 %, el 20 % y el 20 % en los años posteriores. A nuestro criterio, tener 150 homicidios en la ciudad era un nivel tolerable porque se podían perseguir correctamente con la estructura fiscal. Obviamente queremos cero. El año pasado tuvimos 90 y este año el número estará por debajo también (de años anteriores)”.

Infografia-Homicidios-Rosario-11.2025

