Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

La agresión sucedió en la zona de Santa Fe y Vera Mujica, cerca del Mercado del Patio. Un adolescente de 17 años terminó internado en el Heca.

11 de diciembre 2025 · 12:55hs
Tras una fiesta de graduación, un grupo de chicos se juntaron a tomar algo en la zona de Santa Fe y Vera Mujica. Minutos después se produjo la violenta pelea

Un chico de 17 años tuvo que permanecer internado unas 48 horas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras ser golpeado a la salida de una fiesta de graduación. El incidente sucedió el miércoles a la madrugada en la zona de Santa Fe y Vera Mujica, muy cerca del Mercado del Patio y de un local de comidas rápidas. Los padres de la víctima aseguran que tienen identificado al autor del golpe, que también sería menor de edad, y que iniciarán una causa penal. Mientras tanto, por redes sociales comenzaron a circular las imágenes de la agresión captadas por la cámara de un teléfono celular.

Corina, la madre del adolescente agredido contó esta mañana que el chico había concurrido a la fiesta de graduación de un amigo en el Club Náutico y que a la salida “se juntó con unos amigos y amigas en un patio de comidas (en la zona del exPatio de la Madera) donde suelen juntarse con ese grupo a modo de ritual”.

En declaraciones a LT8 desde el sector de Guardia del Heca, la mujer hizo un resumen de lo que vivió su hijo y de lo que deberá enfrentar de hora en más, pero también intentó lanzar un mensaje al agresor, que está identificado y que sería también menor de edad: "Una discusión no amerita a dar una trompada o agredir de esa forma tan desmedida. Las cosas se resuelven hablando", subrayó.

Cómo fue la agresión al chico

De acuerdo con los datos que aportó Corina a partir de testimonio de amigos, la acción que terminó con su hijo lesionado comenzó con una discusión verbal con otros dos chicos: "En un segundo uno de esos pibes le aplicó una trompada en la cara a mi hijo que lo hizo caer desmayado directamente. Producto de esa caída, mi hijo sufrió una fisura del hueso que está detrás del oído derecho. Eso le provocó un sangrado que lo tiene hasta ahora y un pequeño coágulo en el lóbulo frontal derecho. Por eso quedó en observación y monitoreado en el hospital desde ayer a las 6 de la mañana hasta hoy que le dieron el alta”.

Corina dijo que su hijo recibió la alta de los médicos, pero tendrá que moverse con mucho cuidado. “Por 20 días no podrá hacer actividades deportivas ni físicas. Debe llevar una vida muy tranquila porque esa lesión que sufrió debe ser controlada. Mi hijo no recuerda nada de cómo fue todo. Lo único que se acuerda es que estaba estaba discutiendo con alguien y que en un momento lo despertó alguien a los gritos, agregó.

pelea

Cómo comenzó la pelea

Según contó Corina, el ataque a su hijo fue grabado con la cámara de un teléfono celular y ese material empezó a correr rápidamente en las redes y pronto pudo ver ella misma cómo sucedió agresión. “Los chicos estaban alcoholizados, no me da vergüenza decirlo. Pero una discusión no amerita a una dar una trompada o una agresión como esa, totalmente desmedida. No se puede resolver una discusión pegando una trompada y después escribir en Instagram: boqueas y después no te la bancas”, subrayó.

“El caso de Fernando Báez Sosa fue un antes y un después en mi casa. Yo tengo un hijo de 17 y otro de 14, y hablamos un montón de ese caso. Podés elegir estar de un lado o terminar como Fernando. Mi hijo hace dos años que sale de noche y nunca le pasó algo así. Nunca llegó a las trompadas con alguien. No tengo registro de algo así. Los chicos que agredieron a mi hijo están identificados. Los amigos encontraron los nombres, la escuela a la que asisten, el deporte que practican, el club”, señaló Corina.

La mujer recordó que cuando fueron a la seccional policial para presentar los datos de los presuntos agresores, se encontraron en la puerta de la dependencia con los padres de uno de esos chicos. “Hubo un cruce verbal. Ellos amablemente nos ofrecieron asistencia y mi marido les mostró el video de lo que había pasado. Se quebraron. Lo único que deseo es que se hagan cargo de lo que hicieron y eso lo determinará la Justicia. Les dije a mi hijo y sus amigos que esto no se resuelve con violencia. Hoy mi hijo pudo salir del hospital caminando, debe hacer reposo y tener muchos cuidados. Fernando y muchos otros, no”.

