Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

La medida de fuerza es de carácter nacional y comenzará este jueves desde las 10 y se entenderá hasta mañana en todas las dependencias.

Los empleados de la Justicia Federal comienzan este jueves un paro por 36 horas que extenderá mañana.

Los empleados de la Justicia Federal cumplen hoy y mañana un paro de actividades a nivel nacional . La medida de fuerza se iniciará este jueves desde las 10 y se dará en forma desdoblada por dos reclamos: hoy será para pedir por el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y por la ampliación de partidas presupuestarias, y mañana será por pedido de aumento de sueldos y en defensa del sistema jubilatorio.

Lisandro Casale, secretario regional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, ratificó que la medida de fuerza que se inicia hora será por 36 horas a nivel nacional con movilización.

En declaraciones periodísticas, el delegado gremial indicó que “en la ciudad de Buenos Aires se realizará hacia el Ministerio de Justicia y en el interior del país, será frente a cada una de las dependencias judiciales”. En Rosario se espera que la manifestación se realice frente a los Tribunales de Oroño al 900 o en la sede de la Cámara Federal de calle Entre Ríos y Tucumán.

“Hoy, puntualmente, se va a requerir que se amplíen las partidas presupuestarias para que se aumente la dotación de personal para que se cubran las vacantes de cargos de jueces, fiscales y defensores”, indicó Casale.

>> Leer más: Los judiciales van al paro y la medida de fuerza se hará sentir en Rosario

Según el dirigente, “Este es un problema que afecta desde varios años en cada una de las delegaciones. Los cargos quedaron por las jubilaciones de los magistrados siguen vacantes. Por lo tanto, se hace más difícil llevar adelante el servicio de justicia, y menos teniendo por delante el sistema acusatorio”.

Casale agregó que mañana viernes la protesta “será por 24 horas y el punto central del reclamo es la recomposición del salario. Hace casi dos años que se produce una reducción sistemática del ingreso, que hoy llega al 30 por ciento, y no recibimos respuestas del Poder Ejecutivo para que reasigne partidas y repare esa pérdida del poder adquisitivo”.