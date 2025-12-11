La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

El Canalla ya lanzó la búsqueda del nuevo entrenador para encarar un 2026 con muy desafíos importantes, entre ellos la Copa Libertadores

Con Ariel Holan fuera de la órbita de Central , el paso inmediato para la comisión directiva canalla es encontrar lo antes posible al sucesor, tarea que no parece sencilla, pero que seguramente no asusta. En la danza de nombres que puede aparecer, la única certeza es que el técnico que se elija debe cumplir un requisito indispensable: tener experiencia en Copa Libertadores .

El planteo por parte de Central hacia Holan fue que habían considerado que debían dar un salto cualitativo teniendo en cuenta el desafío de la Copa, por lo que es ilógico pensar en algún nombre que no la haya dirigido.

Como cada vez que Central se queda sin técnico, el nombre de Eduardo Coudet aparece de manera obligada, aun en los casos en los que se encuentra dirigiendo, como ahora. El Chacho se encuentra en España como entrenador de Alavés y tiene contrato hasta junio de 2026, por lo que es imposible que venga. Central podría hacer el intento, pero allegados al técnico indicaron que no está dispuesto a irse antes de que finalice su vínculo con el club español. De esta forma, en Central deberán apuntar los cañones hacia otro lugar.

En Central pueden haber ganado algo de tiempo

Coudet El Chacho Coudet conoce lo que es Central, pero tiene contra con Alavés hasta junio de 2026.

La duda que surgió es si en Central esperaron a aclarar todo con Holan para iniciar charla con algún entrenador o si ya se conversó con alguno para ir ganando tiempo. Es algo muy difícil de afirmar, pero por la forma de trabajar que tiene esta dirigencia se hace fácil pensar que algún que otro movimiento ya hubo. No parece lógico desestimar la continuidad de un entrenador que hizo un buen trabajo para tener que salir en busca de otro y encima sabiendo que quien llegue tiene que cumplir unos cuantos requerimientos muy puntuales.

Pero es por esos requisitos indispensables que el margen para la búsqueda se reduce bastante, porque lo que hace falta es no un técnico con capacidad para conducir el equipo, sino que tiene que haber vivido lo que es dirigir en Copa Libertadores.

Nadie de la dirigencia entregó un solo dato sobre el nombre en el que irán a buscar y en esto se cuela mucho el deseo de los hinchas, quienes por obvias razones al primero que le apuntaron fue a Coudet.

Del Chacho Coudet a Ramón Díaz

Otro de los nombres con el que muchos se ilusionan en con Ramón Díaz. El Pelado es un entrenador de larga trayectoria, que ganó mucho en su carrera y que tiene una relación de años con el presidente canalla Gonzalo Belloso.

En este 2025 Ramón Díaz dirigió a tres clubes. El primero de ellos (había asumido en 2024) fue Corinthians, después pasó por Olimpia de Paraguay (condujo al equipo en sólo siete partidos) y por último Inter de Porto Alegre.

Ramon Ramón Díaz viene de dirigir a tres equipos en 2025: Corinthians, Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre.

Pizzi hoy está sin club

Entre los técnicos con un paso ya por el club está Juan Antonio Pizzi, quien también alguna vez dirigió Copa Libertadores, pero no pareciera ser el nombre por el que irían.

Tampoco hay certezas sobre si el técnico elegido debe ser argentino, o si hay lugar para algún extranjero, lo que en cierta forma sería contraproducente a la hora de encarar el torneo local, salvo que haya tenido alguna experiencia en el país. A esta altura las especulaciones son las que se hacen desde afuera. Porque, lo dicho, difícilmente a dirigencia haya tomado semejante decisión sin saber a lo que se exponía. No debe haber sido un salto a la pileta sin saber si había agua.