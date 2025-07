Lichi: "La música de ahora es la música a la que le prestás atención"

El repaso biográfico no es caprichoso. Es un intento de dar cuenta de la hazaña, porque “¡Cocoliche!” logra algo que muy pocos discos logran: suena exactamente a Lichi. Suena a las bandas que amó siempre (el rock psicodélico de los setenta y el rock nacional de la misma época), suena a portal que permite ver el mundo de otra manera (una más amorosa y sensible), a sueños de criaturas fantásticas, a celebración de lo múltiple y a afirmación de lo raro. Suena viejo y nuevo a la vez.

Sin dudas, el álbum debut de Lichi (producido de forma virtuosa por Melanie Williams) fue uno de los más destacados de la escena nacional de 2024. Para él, el éxito está en otro lado, en haber hecho un trabajo genuino. A años luz en contramano de lo que los algoritmos podrían haber considerado “el disco que tenía que hacer”, hizo el disco que quería hacer, el que lo representaba. Consciente del logro, no quiso apurar nada después del lanzamiento y recién en los próximos meses hará presentaciones oficiales. Mientras tanto, tuvo algunos hitos: tocó en la Marcha del Orgullo para un millón de personas y para otros miles en el Festival Lollapalooza.

Antes de su show en Rosario, Lichi habló con La Capital del proceso de construcción de “¡Cocoliche!” y de su presente.

Estás presentando el disco casi un año después del lanzamiento. ¿Por qué sentís que dejaste pasar este tiempo y cómo lo viviste?

Para mí este disco es un éxito porque suena como yo quería que sonara, se ve como yo quería que se viera. Siempre digo eso y parece una obviedad que un artista hace lo que quiere, pero es todo un camino llegar a tener todas las herramientas que tenés que tener para que salga así. Yo estaba con la gente indicada, en el lugar y momento indicado. Este año tocamos en la Marcha del Orgullo para un millón de personas, tocamos en Lollapalooza, tocamos en Uruguay. Fuimos mostrando el disco, salieron notas, me llegaron mensajes de gente que ya me conocía o que no me conocía y me conoció por el disco. Fui recolectando un poco los frutos y ahora cerramos este primer año de “Cocoliche” con una presentación oficial. Generalmente se presenta más cerca de la fecha de lanzamiento, pero no me parece un gran problema hacerlo un año después. Me llevó mucho tiempo hacer el disco y le quiero dar toda la bola que pueda, no que sean dos semanas de ponerlo en las stories y ya. Seguir ahora hablando del disco creo que habla bien del disco y de mis intenciones de hacer las cosas bien.

El tiempo es hoy

Te tomaste tu tiempo para hacer tu primer disco. ¿Qué circunstancias se dieron para decir “es ahora”?

Viví en tres ciudades distintas y eso no es joda. Hay muchas cosas, que tienen que ver con cómo son tus días, qué espacios recorrés, con quién te juntás. Eso lo tuve que resetear dos veces y yo en su momento lo minimizaba. Cuando me vine a Buenos Aires, me di cuenta que en Rosario tardé años en tener un grupo de amigos, usar las calles de una manera. Cuando ya estuve instalado acá, la gente que terminó estando alrededor mío eran músicos. Me hice nuevos amigos y formé una nueva banda con gente de acá. Y no hubo un momento en el que dije “es ahora”. Si hubiera hecho este disco a los quince años, hubiese sido exactamente como es este disco. Cuando tuve mi banda y mis amigos, lo que mejor me salía era exactamente lo que yo quería hacer. Hablábamos de la música que siempre escuché, la tocábamos, la compartíamos. Fue como que finalmente me sentía en mi salsa. No es que no me guste la música que hacía antes, pero sí era una música más tímida. Yo era muy de guitarra y voz, y eso era algo muy mío pero también era la faceta más fácil de llevar a cabo. Tener una banda de rock era más complejo y ahora la pude tener.

Justamente porque es genuino, el disco va a contramano de la época.

Sí, total. Yo tengo una cruz que cargo, o no sé si tanto pero en un momento me molestaba bastante que me identificaran como el youtuber que ahora canta. Eso me mataba. Necesitaba que entendieran que no soy Robleis o María Becerra. Mi historia con la música es otra. YouTube es algo que pasó en el medio. Cada vez que me colgaba una guitarra, tenía que demostrar que era músico. Entonces me importaba mucho que este disco reflejara lo que puedo hacer. A la vez, cuando uno está sacando de adentro lo que tiene, con la intención de hacerlo de manera genuina, sin necesidad de que se parezca a ningún estándar o no se parezca a la música que están haciendo todos los demás, sale algo muy propio. Yo me propuse hacer un disco que tuviera los sonidos y la paleta de colores que yo quería hacer, sin pensar en si iba a funcionar o si a la gente le iba a buscar.

En ese sentido, ¿cómo sentís que dialoga el paisaje musical actual?

El paisaje musical es re complejo. Porque “la música de ahora” es todo. Obvio, si abrís TikTok vas a ver tres o cuatro artistas o formatos que se repiten, pero también todas las semanas salen discos de jazz. La música de ahora es la música a la que le prestás atención. Yo sé que a esa paleta de colores infinita, yo sumo un color que no es de los más frecuentes o de los que se mastican más fáciles. Por eso, cuando tuve la posibilidad de hacer el disco que quería hacer, no quise sacrificar nada. Un poco me endeudé pero todo sucedió como tenía que suceder.

¿Cómo fue la dinámica de trabajo con Melanie?

Fue casi un año y medio de laburo, de juntarnos con Melanie todos los martes. Yo las canciones las tenía todas en la cabeza y las fui descargando con su ayuda. Es un gran productor en el sentido que respetó mucho lo que yo le traje. Además, tenemos una amistad más allá de la música, que se fue forjando a la par del disco. Fue una gran dupla que yo creo que no se agotó ni ahí. De hecho, el día que terminamos el disco dijimos “hagamos otro ya”.

¿Cómo llegaste a Lucy Patané, que además de compartir fecha con vos en Rosario, está como invitada en “Turbo”?

Cuando me enteré de la existencia de Lucy Patané, cuando escuché su primer disco, sentí que estábamos en búsquedas parecidas. Cuando escuché “En toneles”, que tiene una guitarra medio cowboy, dije: “yo también hago estas cosas a veces”. Nos fuimos cruzando en algunos shows. La canción “Turbo” era de Los Usuarios y la tengo guardada desde la adolescencia. Tenía un solo de guitarra y quería que lo haga alguien que se despegue. Pensé en Lucy y se copó al toque. Fui a su estudio, entendió y amó el tema desde el primer día, grabamos, todo fue fantástico. Ahora vamos a tocar por primera vez los dos juntos, cada uno con su proyecto. El último disco de Lucy es impresionante. Va a ser un fechón.

El disco está acompañado por toda una identidad visual psicodélica acorde. Generaste también algunos elementos distintivos como la espiral o los lentes con ojos en espiral. ¿Cómo se construyó esa parte?

Soy consciente de que ahora, en paralelo a la música, tiene que haber algo visual, ya se muy simple o muy complejo. En ese momento no tenía mucho dinero y apareció la idea del espiral como una cosa infinita, que nunca termine pero que a la vez siempre cambia. Me pareció que iba de la mano con las ideas del disco. Después apareció lo de tener las espirales en los ojos, la idea de ver todo siempre de una manera distinta y cambiante. Con la ayuda de un amigo dibujante que se llama Julián Baldo, le empezamos a dar forma a la tapa. Estoy muy conforme porque la gente entendió el chiste.