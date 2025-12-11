Netflix: la nueva miniserie de época que cautiva a los usuarios

La lucha de clases, las presiones por la expansión y la lealtad a la tierra son los pilares de esta historia western protagonizada por mujeres poderosas

Lena Headey y Gillian Anderson protagonizan una miniserie que la rompe en Netflix

Poder viajar a tiempos pasados desde la comodidad del hogar son algunas de las posibilidades que ofrece Netflix a sus usuarios con la renovación de su catálogo. Entre las nuevas incorporaciones, una miniserie de época logró convertirse en la más vista, probablemente por su trama llena de conflictos y tensión que atrapa desde el primer momento.

Se trata de “Los abandonados”, una producción de siete episodios dirigida por Kurt Sutter. La historia está ambientada en Washington, en la década de 1850 , donde las presiones por definir los límites geográficos y ganar territorio se hacen presente.

En esta historia, dos familias lideradas por sus poderosas matriarcas (Lena Headey y Gillian Anderson) luchan por el dominio de una frontera donde no rige la ley. Una de ellas tiene el dinero como su arma más poderosa, mientras que la otra, de escasos recursos, se aferra a su lealtad. Entre ambos bandos se desata una guerra por el dominio que parece no encontrar vías de resolución.

“Los abandonados” promete un relato western lleno de acción y emociones pero también de reflexiones en torno a la ambición, la fidelidad, la supervivencia y la lucha por el poder. Con un elenco destacado y una producción llamativa, la miniserie se ha ganado justamente su primer puesto entre lo más reproducido.

De qué se trata “Los abandonados”

La historia presenta a dos clanes totalmente diferentes. Por un lado, los Van Ness son una familia adinerada encabezada por Constance Van Ness y, por el otro, los Nolan-Abandon, son un grupo marginado liderado por Fiona Nolan.

Ambas familias, que representan polos opuestos de la sociedad, ven sus destinos conectados cuando un terreno muy codiciado por su ubicación y recursos se convierte en el centro de una disputa. La lucha desata tensiones y conflictos en armas, así como romances y traiciones.

Elenco de “Los abandonados”

La miniserie estilo western reúne a figuras reconocidas internacionalmente en su elenco. En la cabeza se encuentran Gillian Anderson y Lena Headey. También destacan Nick Robinson como Elias Teller, Aisling Franciosi como Trisha Van Ness, Diana Silvers, Lamar Johnson, Lucas Till, Natalia del Riego, Michael Greyeyes, Michiel Huisman y Patton Oswalt.

Trailer de “Los abandonados”