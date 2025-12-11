La Capital | Policiales | Empalme Graneros

En ocho allanamientos detuvieron a dos personas sospechadas de participar en un homicidio de barrio Industrial

Los allanamientos fueron en Empalme Graneros, Emaús y Ludueña. Ya hay dos detenidos en una causa cruzada por el narco en zona norte

11 de diciembre 2025 · 21:32hs
Yair D. fue detenido en octubre pasado cuando salía de una fiesta en zona norte.

Yair D. fue detenido en octubre pasado cuando salía de una fiesta en zona norte.

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron una serie de allanamientos en los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Emaús, de zona oeste. Fueron ocho allanamientos y detuvieron a dos personas.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Patricio Saldutti como parte de la investigación por el homicidio de Agustín Gabriel Rosales, hecho ocurrido el pasado 20 de marzo. En apariencia este crimen estaría ligado a actividades delictivas del denominado clan Riquelme.

Los detenidos son Juan Cruz G., de 20 años, y Rodrigo Raúl V., de 36. Ambos quedaron detenidos y serán llevados a audiencia imputativa durante la próxima semana. La investigación se había intensificado en octubre, cuando desde el Ministerio Público de la Acusación se solicitó a la Brigada de Capturas de la PDI el inicio de tareas específicas para dar con los dos prófugos, ambos con fuerte incidencia territorial en Ludueña.

Se analizaron informes, registros de líneas telefónicas, movimientos detectados en bases de datos policiales y se reconstruyó el entramado familiar y social que funcionaba como posible cobertura. Con esa información se trazó un planeamiento estratégico que permitió un seguimiento discreto, detectándose que ambos requeridos permanecían en una zona reducida del barrio Ludueña.

>>Leer más: Crimen en zona norte: mataron a balazos a un hombre en barrio Industrial

El jueves se ejecutaron los ocho allanamientos simultáneos en las zonas de Cabal al 700 bis, Lucio V. López al 2100, La República al 2400 (dos domicilios), Minetti al 5600 y Solís al 200 bis y al 400 bis, con la colaboración de las brigadas Nº4, Automotores, Paraderos, Microtráfico e Inteligencia de PDI, y de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe. Los allanamientos permitieron el secuestro de dinero en efectivo por 786.000 pesos, diez teléfonos celulares, trece plantines de marihuana y un pendrive, elementos que fueron incorporados a la causa por homicidio y al legajo por asociación ilícita.

Mundo narco

El viernes 21 de marzo de 2025, Rosales fue asesinado a balazos en la zona norte de Rosario, en barrio Industrial. El crimen sucedió en French y pasaje San Gerónimo. Tras un llamado a la central de emergencias 911 recibido alrededor de las 23.30 del jueves, la Policía acudió a ese lugar por una denuncia sobre detonaciones de armas de fuego. Cuando los primeros agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar hallaron a un hombre inconsciente sobre las vías del ferrocarril que presentaba varias heridas de arma de fuego.

>>Leer más: Lo acusan de instigar el crimen a tiros de un joven en barrio Industrial

Rosales, de 26 años, había llegado a la zona alrededor de las 23.30 en su moto Honda Wave 110 blanca a una casa de French y las vías y le preguntó por G. a un hombre que estaba en la puerta. Este ingresó a la vivienda para avisarle a G que lo estaba buscando Rosales. En ese momento el joven “dio la orden de causar la muerte de la víctima”, plantearon los fiscales en la primer imputación sobre el caso.

Dos personas persiguieron a tiros desde un auto a Rosales, quien intentó escapar en la moto pero a los pocos metros fue alcanzado por varios balazos. Los vecinos llamaron al 911 para dar cuenta del ataque cometido desde un auto.

Otros detenidos

En abril de 2025 fue detenido Nicolás Gabriel G., un joven de 28 años que fue acusado de instigar el crimen. El acusado de ordenar el ataque fue detenido tras un allanamiento a su casa en el que se encontraron más de 150 dosis de cocaína, balas y dinero en efectivo. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Patricio Saldutti y Georgina Pairola lo imputaron como instigador de un homicidio agravado por el uso de arma. La jueza Lorena Aronne le dictó la prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

>>Leer más: Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

En tanto, en octubre de este año fue detenido Yair D. al salir de una fiesta privada en Juan José Paso al 5300. El detenido de 20 años fue imputado como coautor del ataque a tiros cometido en un contexto de narcomenudeo. Es el segundo implicado por el caso tras la imputación, a un mes del homicidio, de un acusado como instigador a quien le incautaron en su casa cocaína. En la prosecución de la causa y en estos nuevos allanamientos de este jueves quedaron detenidos Juan Cruz G., de 20 años, y Rodrigo Raúl V., de 36.

