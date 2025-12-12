La Capital | Economía | retenciones

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

El Ministerio de Economía destacó el aumento de las exportaciones en lo que va de 2025, incluyendo cifras récord para trigo y girasol

12 de diciembre 2025 · 08:15hs
La soja paga 24 por ciento en el nuevo esquema de retenciones.

La soja paga 24 por ciento en el nuevo esquema de retenciones.

El anuncio sobre la baja permanente de las retenciones a las exportaciones de granos en Argentina se concretó este viernes. Tal como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno redujo las alícuotas para los principales productos del mercado.

El decreto 877/2025 establece el cobro del 24 % sobre el monto de las ventas de soja al exterior. También se redujo el porcentaje correspondiente al aceite del mismo producto primario y otros subproductos.

El cambio en el régimen de retenciones se formalizó a través del documento firmado por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De acuerdo al cálculo preliminar de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR), la medida tendrá un costo fiscal de 511 millones de dólares en 2026.

¿Cuáles son los nuevos porcentajes de las retenciones?

El decreto publicado en el Boletín Oficial ratifica lo que había anunciado Caputo en el inicio de la semana. A partir de este viernes, las alícuotas de derechos de exportación se fijaron de la siguiente manera:

  • Soja: 24 %
  • Aceite y otros subproductos de soja: 22,5 %
  • Maíz y sorgo: 8,5 %
  • Trigo y cebada: 7,5 %
  • Girasol: 4,5 %

>> Leer más: El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

La reducción permanente de las retenciones se aplicó por segunda vez en el año y el gobierno consideró que la continuidad de esta política juega a favor la economía argentina. En el marco de esta resolución, fuentes oficiales destacaron que las ventas de granos al exterior generaron el ingreso de 28.875 millones de dólares entre enero y octubre. Esto representa un aumento del 5 por ciento y la variación proporcional se duplica a la hora de la comparación interanual en torno al embarque de 86.520.000 toneladas de soja.

Finalmente, el decreto señala que el trigo y el girasol tuvieron un incremento récord por encima del 50 % a partir de los cambios de la política arancelaria para el sector primario. Una vez más, el equipo de Caputo enfatizó que los derechos de exportación son un "impuesto distorsivo", de modo que es preciso sostener las "medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio y apertura de nuevos mercados".

Noticias relacionadas
El gobierno anunció una reducción de los aranceles en las exportaciones de soja

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

La inflación tocó un piso en mayo y comenzó una senda ascendente. Suben los precios regulados y los de productos básicos.

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Los títulos públicos cerraron en baja luego de que se conocieran los detalles de la colocación de deuda de Caputo.

Bonos y acciones cayeron luego de la emisión del bono de deuda en dólares

La reforma laboral del gobierno habilitaría el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales

La reforma laboral habilita el pago de salarios en billeteras virtuales

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Lo último

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Uno de los DT candidato a dirigir a Newells estaría cada vez más lejos del Parque

Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Cuatro jóvenes iban abordo de una camioneta que era seguida por la policía porque habían sido denunciados por conducción peligrosa y chocaron en Uriburu y España

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

Policiales
Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

La Ciudad
Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen