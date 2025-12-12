El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

El anuncio sobre la baja permanente de las retenciones a las exportaciones de granos en Argentina se concretó este viernes. Tal como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo , el gobierno redujo las alícuotas para los principales productos del mercado.

El decreto 877/2025 establece el cobro del 24 % sobre el monto de las ventas de soja al exterior . También se redujo el porcentaje correspondiente al aceite del mismo producto primario y otros subproductos.

El cambio en el régimen de retenciones se formalizó a través del documento firmado por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . De acuerdo al cálculo preliminar de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) , la medida tendrá un costo fiscal de 511 millones de dólares en 2026 .

El decreto publicado en el Boletín Oficial ratifica lo que había anunciado Caputo en el inicio de la semana. A partir de este viernes, las alícuotas de derechos de exportación se fijaron de la siguiente manera:

Soja: 24 %

Aceite y otros subproductos de soja: 22,5 %

Maíz y sorgo: 8,5 %

Trigo y cebada: 7,5 %

Girasol: 4,5 %

>> Leer más: El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

La reducción permanente de las retenciones se aplicó por segunda vez en el año y el gobierno consideró que la continuidad de esta política juega a favor la economía argentina. En el marco de esta resolución, fuentes oficiales destacaron que las ventas de granos al exterior generaron el ingreso de 28.875 millones de dólares entre enero y octubre. Esto representa un aumento del 5 por ciento y la variación proporcional se duplica a la hora de la comparación interanual en torno al embarque de 86.520.000 toneladas de soja.

Finalmente, el decreto señala que el trigo y el girasol tuvieron un incremento récord por encima del 50 % a partir de los cambios de la política arancelaria para el sector primario. Una vez más, el equipo de Caputo enfatizó que los derechos de exportación son un "impuesto distorsivo", de modo que es preciso sostener las "medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio y apertura de nuevos mercados".