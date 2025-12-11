Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Se vio a la mediática y al legislador de Buenos Aires juntos en un restaurante porteño. Qué dijo Salazar sobre este encuentro

Luciana Salazar estuvo muy cerca de uno de los fundadores de La Libertad Avanza . Se trata de Ramiro Marra , legislador de la Ciudad de Buenos Aires y exmiembro del círculo íntimo del presidente Javier Milei. “Es muy amoroso”, describió al político la mediática.

En particular, se vio a Salazar y a Marra en un restaurante porteño este miércoles por la noche. Rápidamente, se difundió que la mediática y el legislador estaban cenando juntos.

Lejos de negarlo, la exparticipante de “Bailando por un sueño ” habló públicamente del encuentro con Marra, dijo que el político la hizo "reír mucho” y reveló que se conocen desde la infancia.

Luego de que se conozca que Salazar y Marra tuvieron un momento juntos, la mediática se expresó públicamente sobre el encuentro. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", expresó Luciana Salazar en conversación con "Intrusos", el ciclo de América TV.

Salazar describió al político como "muy amoroso". Además, reveló que pasaron un divertido momento juntos: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, afirmó la famosa.

Un impactante detalle que reveló Luciana Salazar es que ella y Ramiro Marra se conocen desde la infancia: iban a colegios cercanos, el político a uno de varones y la mediática a uno de mujeres, pero las instituciones educativas compartían eventos.

“Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló Salazar. Consultada acerca de si se fueron juntos, lo negó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado", aseguró la famosa.