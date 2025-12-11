Bomba en Central: sorpresivamente, Ariel Holan dejó de ser el entrenador del equipo

La decisión fue de común acuerdo y "en buenos términos", según anticiparon desde la entidad auriazul a través de un posteo en las redes sociales del club

En una decisión de común acuerdo, Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central . Desde la entidad de Arroyito indicaron que la no continuidad del entrenador se decidió "en buenos términos" y anticiparon que "las puertas del club quedan abiertas para siempre".

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año . Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", anunciaron oficialmente desde el Canalla en un posteo de X.

A principios de diciembre, se mencionó que el entrenador Canalla seguiría en la institución . De hecho, los números lo respaldaban por el muy buen año que tuvo Central desde lo futbolístico.

Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw

Antes del partido contra Independiente, Holan dio una conferencia de prensa haciendo una especie de balance de lo que había sido el año, pero sobre todo el segundo semestre de este 2025, y allí al técnico se le preguntó sobre su futuro. Más específicamente si había mantenido ya alguna charla con la dirigencia por la renovación del contrato. El entrenador fue contundente en su respuesta y dijo que no era momento para hablar de eso, que lo único que tenía en mente era las instancias finales del torneo Clausura que se le avecinaban al Canalla.

>> Leer más: Enzo Giménez, de muy buen año, tiene el camino allanado para su continuidad en Central

Este jueves, finalmente, se conoció que Holan dejó de ser el DT de Central.

Lista de refuerzos

La continuidad de Holan había quedado supeditada, en los últimos días, a la lista de refuerzos que ya comenzó a vislumbrarse.

El primer nombre que sonó fue el del delantero uruguayo Maximiliano Silvera, quien viene de jugar dos temporadas en Peñarol con un rendimiento muy impactante. El charrúa termina su contrato a fin de año y no seguirá en el Carbonero. En Uruguay se habló mucho en los últimos tiempos que podría pasar a Nacional, una posibilidad que generó polémicas y sobre todo enojos en los hinchas de Peñarol. Desde el entorno del jugador dijeron que eso no ocurrirá y que la voluntad del delantero es jugar fuera de Uruguay.

>> Leer más: Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por otro lado, también se mencionaron algunas posibles partidas de jugadores centrales en el esquema Canalla, como es el caso de Franco Ibarra. Es muy poco lo que trascendió, pero fuentes del club coinciden en que uno de los pedidos más firmes que hay hasta el momento es justamente por el volante central, quien llegó a Arroyito hace dos años.

El jugador, cuentan, está al tanto del interés que hay de determinados clubes, pero se mantiene al margen de las negociaciones. Igual, “sabe sobre lo que se está trabajando”, confiaron. Uno de los clubes que habría mostrado interés en Franco Ibarra es River, club en el que el entrenador Marcelo Gallardo realizó una depuración importante del plantel. En mercados de pases anteriores también se habló de esta posibilidad.