Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto local Erik "Acorazado" Miloc por un nuevo título

El invicto mediano rosarino Acorazado Miloc y el cordobés Nahuel García pasaron el pesaje para la gran pelea en el club Banco este viernes

Erik "ACorazado" Miloc y Nahuel García se miden con las miradas. Este viernes repartirán puños en el club Banco. Gran cita del boxeo en Rosario.

Erik "Acorazado" Miloc volverá a presentarse en su ciudad, Rosario , para seguir escalando en su carrera profesional. El invicto mediano rosarino se medirá a 10 rounds con el cordobés Nahuel "Caña" García, por el título Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo . Será este viernes en el cubierto del club Banco, desde las 21.

Miloc lleva 10 peleas como profesional, todas ganadas y 9 antes del límite, como la de agosto en Sportivo Federal, cuando se quedó con el título sudamericano de la Organización Mundial de Boxeo ante Diego Ramírez.

Precisamente, Ramirez había vencido a García en enero pero por descalificación, luego de que el cordobés le aplicara al chaqueño un golpe bajo. Caña también tiene buenos números: 21 combates, con 18 victorias, 16 por KO, y tres derrotas.

Así que la promesa es de un gran combate, donde Acorazado se las verá con un rival de fuste, en busca de subir peldaños hacia peleas más prometedoras.

En el club Banco y por ESPN

Este jueves fue el momento del pesaje y los dos boxeadores lo pasaron sin problemas en el hotel Mayoral de barrio Arroyito, estando por debajo del límite de la categoría (72,578 kilos) en la primera pasada, por lo que ahora lo que queda es el combate, que será televisado por ESPN desde las 21. Acorazado pesó 72,400 y Caña 72,500.

Claro que habrá cinco muy buenos preliminares y después será el turno de Acorazado. Se calcula que alrededor de las 23.15 podría estar subiendo al ring, dependiendo de la definición de los otros combates.

Los preliminares tendrán a dos rosarinos en los primeros turnos: Alex Alfonso v. el bonaerense César Toloza (a 4 rounds) y Pablo "Discoteca" Fredes v. el de Gálvez Ignacio Andino (a 6 rounds).

Completan, el de Villa Gobernador Gálvez Darío "Seco" Soto v. el boanerense Mariano "el Rebelde" Sandoval (a 6 rounds), el rosense Simón "el Salvaje" Agatti v. el riocuartense Jonathan Gatto (a 6 rounds) y el semifondo venezolano Michell Banquez v. el bonaerense Maxi Maidana (a 8 rounds),

Las entradas físicas se pueden comprar en el gimnasio de Darragueira 1265, en el club Banco desde las 18.30 o por la ticketera virtual.