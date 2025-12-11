El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La temperatura máxima treparía hasta los 35º y el sábado no bajaría de 34º, con posibilidades de tormentas aisladas desde la noche y durante todo el domingo

Después de los chaparrones aislados que sorprendieron a los rosarinos durante dos días consecutivos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la ciudad una jornada sin precipitaciones, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que treparía hasta los 35º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del oeste, un registro de 20º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con las marcas en 23º. Para la tarde se espera cielo algo nublado con una máxima de 35º bajando a 29º en la noche.

El sábado seguiría muy caluroso, con temperaturas entre 34º y 22º, cielo algo nublado y hacia la noche posibles tormentas aisladas con ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El domingo tendría un descenso en los termómetros, con 27º de máxima y 18º de mínima, así como chances de entre 10 y 40 por ciento de tormentas aisladas durante toda la jornada.

Para el lunes se anuncia cielo parcialmente nublado con una máxima de 26º y una mínima de 16º.

El martes estaría despejado pero los registros no subirían demasiado: 27º de máxima y 15º de mínima.

El miércoles tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, y marcas entre 28º y 16º.