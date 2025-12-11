Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Un frente inestable dejó intensos chaparrones durante este jueves. A qué se debe el fenómeno climático en esta parte del año

Como si se tratara de una tormenta tropical, Rosario atravesó este jueves dos intensos chaparrones que no estaban previstos de antemano. Eso obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lanzar un alerta amarillo, aunque el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) ya había anticipado esta situación desde el fin de semana pasado. La comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas adelantó que esa será la constante de este mes y realizó una aclaración respecto a un fenómeno asociado a un tornado en la zona de Carcarañá que aún no está comprobado. Los detalles.

En declaraciones a La Capital , Balchunas comentó que estos fenómenos de tormentas son habituales en esta época del año, sumado al aporte de humedad persistente durante este período, ya sea por vientos impulsados desde el norte como zonas de lluvia aledañas.

"Puede darse que tengamos de alguna manera manifestaciones de eventos muy similares a los de este jueves y que tengan como característica principal tormentas dispersas aisladas sectorizadas, es decir, acotadas a un espacio específico con características específicas de actividad eléctrica , de truenos, de ráfagas en cortos períodos, de chaparrón intenso que dura entre 15 a 35 minutos aproximadamente y que puede arrojar granizo", explicó la especialista.

En ese sentido, consignó que diciembre tendrá estas características previo a un período aunque en el mismo no se apreciarán descensos marcados de temperatura.

"Las lluvias que son repentinas no se relacionan con cambio de tiempo porque no hay un frente frío que va a modificarlo. Por el contrario, probablemente la temperatura baje mientras dure el evento por la nubosidad y vuelva a subir cuando terminan las precipitaciones, los que favorece la formación de nuevos eventos en caso de que la humedad lo permita", explicó.

Cómo sigue este panorama

Balchunas anticipó que este panorama arrojará lluvias "al menos una vez por semana, latente en formato de tormentas dispersas y cortas sectorizadas con esta mejoría que permite seguir con las actividades habituales, pero con la salvedad de los avisos y alertas que hay que tener en cuenta de manera permanente".

Esta variación climática obligó al SMN a emitir un alerta amarillo por tormentas para Rosario y la región durante la tarde, aunque desde el CMMC-SAT ya lo habían anticipado desde hace algunos días respecto al frente de inestabilidad previsto para este jueves. "Desde el sábado pasado sabíamos de estos alertas y por eso enviamos a tiempo los avisos", señaló Jorge Giometti desde la estación meteorológica ubicada en Granadero Baigorria.

¿Tornado o remolino?

Por su parte, Balchunas opinó respecto a la situación ocurrida en Carcarañá, donde la tormenta de viento generó un remolino asociado al fenómeno de un tornado, de acuerdo a las imágenes publicadas en redes sociales.

"Las imágenes se remiten a un remolino que cruzó un sector de esa ciudad, que no trajo mayores incidentes aunque a simple vista suele atemorizar a la población. Lo correcto es permanecer siempre a resguardo, ya que es peligroso circular porque reduce la visibilidad y, obviamente, si es otro tipo de fenómeno, más peligroso aún", comentó.

El impresionante remolino que se registró hace instantes en Carcarañá, Santa Fe, encendió las alarmas en redes sociales, pero, aunque se parece mucho, no es un tornado



pic.twitter.com/zJoFLx8Qkj — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 11, 2025

No obstante, aclaró que hasta que se hagan las verificaciones correspondientes, lo correcto es hablar de un remolino que está asociado con un fenómeno de tormenta en un determinado momento.

"Podría haber sido un tornado, en caso de tener las imágenes adecuadas, y si no es un evento que sucede normalmente cuando hay tormentas asociadas con ráfagas y en espacios muy abiertos. En la medida que se vayan tomando más imágenes y se verifique que esas imágenes con la situación satelital, se podrá decir efectivamente si fue o no un tornado", argumentó.

Asimismo, evaluó que este tipo de eventos se intensifican en esta temporada y tiene mucho que ver la duración del día, más horas de luz solar, mayor calentamiento, mayor energía acumulada y muy baja presión.

"La época favorece ese tipo de tormentas, con lo cual tenemos una temporada por delante con muchos eventos que algunos pueden tener carácter de severos, ya sea por el viento, el granizo o la lluvia en cortos periodos que hace que se acumule mucha agua, con lo cual esto ratifica que es más que importante seguir los avisos del servicio meteorológico", agregó.