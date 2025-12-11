Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

A una semana de cumplirse el tercer año de gobierno en Central se fue el tercer entrenador. Con esta dirigencia pasaron Russo, Lequi y el Profesor

Miguel Ángel Russo, Matías Lequi y Ariel Holan, los tres técnicos que dirigieron con esta dirigencia de Central.

Desde el mediodía de este jueves Ariel Holan pasó a ser historia en Central después del anuncio por parte del club de Arroyito sobre la salida del Profesor , quien no seguirá dirigiendo al equipo. Lo que viene en el Canalla es la búsqueda inmediata de un nuevo entrenador.

Para los tres años que lleva esta gestión, tener que buscar técnico no es una práctica que los directivos desconozcan, ya que le tocó hacerlo en otras oportunidades.

Con la salida de Holan, el promedio de esta comisión directiva es de un técnico por año. Nada mal, si se lo compara lo que suele suceder en otros clubes, en los que los entrenadores llegan y se van rapidísimo, pero atendible el dato de que en Arroyito hay recambio de técnico una vez por año. En definitiva, la actual conducción irá en busca de quien será su cuarto entrenador.

Hasta aquí, los nombres que pasaron por Arroyito como entrenadores del primer equipo con la actual comisión directiva fueron Miguel Ángel Russo , Matías Lequi y Ariel Holan . Ahora, el club tiene la imperiosa necesidad de conseguir alguien para que arranque desde el inicio de la pretemporada.

MiguelCML Miguel Ángel Russo fue el técnico que esta dirigencia inició su trabajo en Central. Estuvo más de un año al frente del equipo. Celina Mutti Lovera / La Capital

El primer caso, por supuesto, hay que tomarlo de una manera especial, porque fue el técnico que esta dirigencia había anunciado en caso de ganar las elecciones. Es más, el nombre de Russo resultó un empujón importante en la voluntad de los socios a la hora de votar.

El inicio de Russo

Russo inició su trabajo en diciembre de ese 2022 y comenzó a dirigir al año siguiente. Fue un año que comenzó de buena forma, pero el equipo explotó en el segundo semestre, en esa Copa de la Liga en la que se consagró campeón en Santiago del Estero tras vencer en la final a Platense.

Siguió un 2024 con una Copa Libertadores en la que al equipo no le dio para avanzar a octavos de final (bajó a la Sudamericana) y un torneo local en el que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. De repente, una noticia bomba como esta de Holan: la partida de Russo.

Lequi, de interino a DT confirmado

LequiMB Matías Lequi se hizo cargo del equipo de aquella salida intempestiva de Russo de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Así fue como llegó el momento de Matías Lequi, quien inmediatamente fue nombrado como interino para el partido contra Gimnasia, justo en la previa de un clásico.

Pero los resultados no fueron los mejores, el ciclo del Flaco comenzó a debilitarse y eso motivó que la cúpula dirigencial decidiera ir en busca de otro entrenador.

Profe Ariel Holan y Gonzalo Belloso posan con la camiseta de Central el día que fue presentado como técnico canalla.

El turno del Profesor

Y llegó el turno de Holan, en ese cierre de la Liga Profesional 2024 en el que a Central le quedaban cinco partidos por delante. El Profesor aceptó gustoso el desafío y se mantuvo al frente del plantel exactamente un año. Desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025.

Una vez más, el presidente Gonzalo Belloso y sus principales colaboradores en el manejo del fútbol se ven en la obligación de contratar un nuevo entrenador, que será el cuarto en los primeros tres años de gobierno.