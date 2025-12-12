Crimen en zona oeste: le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

El cuerpo de Ariel Ramos fue hallado tras la denuncia de un hombre que llevaba días sin ver a su vecino y sentía mal olor en la vivienda

La policía rosarina comenzó a investigar este jueves un crimen en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima fue baleada y apuñalada en una casa donde se cultivaba marihuana dentro de un indoor, aunque no se halló material estupefaciente.

El homicidio se confirmó a última hora de la jornada, tras la denuncia de un vecino de la vivienda ubicada en avenida Presidente Perón y Las Palmeras . El primer examen forense indica que el asesinato no era reciente, ya que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

Durante la requisa del domicilio, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales no sólo encontraron el cadáver de Ariel Ramos . En otro sector de la propiedad hallaron distintos elementos que suelen utilizarse en los invernaderos de cannabis .

La policía recibió la denuncia inicial alrededor de las 23.30, cuando un hombre de 46 años comentó que había olor a podrido en la casa de su vecino y que llevaba varios días sin verlo. En base a esta declaración, el personal decidió ingresar al domicilio y confirmó que el dueño había fallecido.

Luego del aviso al 911, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fueron a colaborar con las fuerzas de seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI) empezó a buscar evidencia. En primer lugar secuestraron una caja con 7 balas calibre 9 milímetros.

Según el examen preliminar en la escena del crimen, el cuerpo de Ramos presentaba múltiples heridas de arma de fuego y lesiones de arma blanca. En esta instancia no se pudo determinar el tiempo aproximado en el que se produjo el fallecimiento.

Por otro lado, la policía confirmó el hallazgo de materiales para cultivar marihuana bajo techo. En la habitación contigua había ocho lámparas, incluyendo tres artefactos de 48.000 lúmenes. También encontraron dos adaptadores para temporizadores eléctricos, material aislante, un par de termómetros, baldes, tapas y una manguera de 50 metros.

El procedimiento concluyó con el secuestro de una motocicleta Honda CBX 250 y una Honda XR. Más tarde se confirmó que ambos vehículos estaban habilitados para circular.