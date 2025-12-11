La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

La Municipalidad decidió mantener el sistema de ajuste de la tasa con la inflación oficial como límite máximo de variación

La TGI se actualiza en base al registro del Indec.

El secretario de Hacienda y Economía de Rosario, Guido Boggiano , confirmó este jueves que no habrá grandes cambios en cuanto al cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) . Así estableció la continuidad de los aumentos trimestrales y el descuento por pago anual en uno de los principales ingresos de las arcas públicas.

El funcionario enfatizó que el incremento en cada período "nunca va a superar la inflación" . Según explicó durante un reportaje en LT8 , las boletas seguirán actualizándose en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la única variable que toma el municipio para definir el ajuste periódico de la tasa. Además, la actualización se realiza con un retraso de seis meses en comparación con el registro oficial del organismo estatal.

Boggiano anticipó que el pago anual de la TGI se habilitará "después de los primeros 15 días del año por una cuestión de sistema". El objetivo es habilitar esta opción en los sistemas de pago por internet "lo antes posible".

Embed - DETALLES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2026 - GUIDO BOGGIANO

La liquidación anticipada de todos los vencimientos de 2026 incluirá un descuento del 15 por ciento. De esta manera, el contribuyente no afrontará los aumentos trimestrales que se aplican para las boletas siguientes.

>> Leer más: La Municipalidad incorporó nuevas formas de pago con código QR en los distritos

Por otra parte, Boggiano destacó la posibilidad de mantener un presupuesto equilibrado gracias a la reciente aprobación del proyecto en el Concejo. En base a la proyección de las variables macroeconómicas nacionales, la intendencia apuesta a cerrar el año próximo con un superávit "exiguo".

Finalmente, el secretario de Hacienda y Economía se refirió al impacto que tuvieron distintas caídas de la actividad de sectores económicos de Rosario a lo largo de 2025. "Claramente hubo momentos relativamente regresivos. Esto ha hecho preocupar al municipio y tomar medidas para mantener sus cuentas ordenadas", remarcó.