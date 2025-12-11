La Capital | Información General | Aryna Sabalenka

Sabalenka contra las tenistas trans en el circuito femenino: "Tienen mucha ventaja"

"No es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando", sostuvo la tenista bielorrusa

11 de diciembre 2025 · 18:38hs
Sabalenka contra las tenistas trans en el circuito femenino: Tienen mucha ventaja

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, rechazó la participación de mujeres transgénero en el circuito femenino y calificó esa posibilidad como injusta en términos deportivos.

La tenista expuso su posición durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en la previa de la exhibición "La batalla de los sexos", que disputará el 28 de diciembre ante el australiano Nick Kyrgios en Dubai.

>> Leer más: Tenis: Luisina Giovannini perdió la final de Quito pero ascenderá 55 puestos en el ranking mundial

Sabalenka sostuvo que la inclusión de jugadoras trans generaría una ventaja biológica sobre las tenistas cisgénero y destacó el impacto que tendría en la competencia: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando”, indicó.

Y agregó: “Las mujeres trabajaron toda su vida para alcanzar su límite y luego tienen que enfrentarse a hombres, que son biológicamente mucho más fuertes. Así que no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte”.

Kyrgios acompañó la posición de su colega y evitó entrar en mayores detalles: “Sí, yo siento exactamente lo mismo”, respondió el australiano cuando se le pidió su opinión durante la entrevista que compartió con Sabalenka.

La WTA permite la participación de mujeres transgénero en torneos oficiales si cumplen un reglamento que exige demostrar una concentración de testosterona inferior a 2,5 nanomoles por litro durante un período mínimo de dos años previos a la inscripción, y además solicita una declaración firmada en la que se acredite identidad de género femenina o no binaria.

Actualmente no hay jugadoras trans ubicadas en posiciones relevantes del ranking. El antecedente más recordado continúa siendo el de la estadounidense Renée Richards, quien compitió en el circuito femenino desde fines de los setenta tras participar en el US Open masculino en décadas anteriores y más tarde trabajó como entrenadora en el circuito profesional.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del día miércoles 10 de diciembre

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en utah

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

confirman mas de 50 contagios en bebes por un brote de botulismo en eeuu

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

cinco paises boicotearan el festival eurovision por la participacion de israel

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

Lo último

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

Bajo el mando del jefe de tercio del Comando Radioeléctrico Luis Pais, otros nueve agentes estuvieron detrás de varios procedimientos ilícitos

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos
El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre
Policiales

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5 por ciento
Economía

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5 por ciento

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Ovación
La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

El mensaje de despedida del presidente de Central a Ariel Holan: ¡Hasta siempre, campeón!

El mensaje de despedida del presidente de Central a Ariel Holan: "¡Hasta siempre, campeón!"

Policiales
Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

La Ciudad
El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?
Política

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Por Luis Castro
La Región

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Corina Machado reapareció en Oslo: Venezuela ya ha sido invadida
Política

Corina Machado reapareció en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones
Información General

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco