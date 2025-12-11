Sabalenka contra las tenistas trans en el circuito femenino: "Tienen mucha ventaja"

"No es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando", sostuvo la tenista bielorrusa

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, rechazó la participación de mujeres transgénero en el circuito femenino y calificó esa posibilidad como injusta en términos deportivos.

La tenista expuso su posición durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en la previa de la exhibición "La batalla de los sexos", que disputará el 28 de diciembre ante el australiano Nick Kyrgios en Dubai.

Sabalenka sostuvo que la inclusión de jugadoras trans generaría una ventaja biológica sobre las tenistas cisgénero y destacó el impacto que tendría en la competencia: “Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo para una mujer enfrentarse básicamente a un hombre, biológicamente hablando”, indicó.

Y agregó: “Las mujeres trabajaron toda su vida para alcanzar su límite y luego tienen que enfrentarse a hombres, que son biológicamente mucho más fuertes. Así que no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte”.

Kyrgios acompañó la posición de su colega y evitó entrar en mayores detalles: “Sí, yo siento exactamente lo mismo”, respondió el australiano cuando se le pidió su opinión durante la entrevista que compartió con Sabalenka.

La WTA permite la participación de mujeres transgénero en torneos oficiales si cumplen un reglamento que exige demostrar una concentración de testosterona inferior a 2,5 nanomoles por litro durante un período mínimo de dos años previos a la inscripción, y además solicita una declaración firmada en la que se acredite identidad de género femenina o no binaria.

Actualmente no hay jugadoras trans ubicadas en posiciones relevantes del ranking. El antecedente más recordado continúa siendo el de la estadounidense Renée Richards, quien compitió en el circuito femenino desde fines de los setenta tras participar en el US Open masculino en décadas anteriores y más tarde trabajó como entrenadora en el circuito profesional.