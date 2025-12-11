La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

Una organización de hinchas acusó a la Fifa de "traición monumental". Los boletos de la fase de grupos costarán entre 180 y 700 dólares

“Traición monumental”, dijeron desde una organización de hinchas de fútbol apuntando hacia la Fifa, luego de que se conocieron los precios para las entradas del Mundial 2026.

La Fifa asigna el 8 % de las entradas a las federaciones nacionales para los partidos en los que participa su selección, para venderlas a los hinchas más leales. Así, la federación alemana reveló que los precios oscilaban entre 180 y 700 dólares para los tres partidos de la fase de grupos, y los boletos para la final costarán entre 4.185 y 8.680 dólares.

La Fifa había anunciado que habría entradas disponibles por 60 dólares, pero estos precios que se conocieron muestran que las más baratas costarán al menos el triple. El objetivo de los dirigentes de Estados Unidos al postularse para el torneo hace siete años era ofrecer cientos de miles de asientos de 21 dólares en la fase inicial de los partidos.

La organización de hinchas Football Supporters Europe (FSE) describió los precios actuales como “exorbitantes”.

“Esto es una traición monumental a la tradición del Mundial, ignorando la contribución de los hinchas al espectáculo que es”, afirmó en un comunicado.

La Fifa había dicho en septiembre que las entradas lanzadas a través de su sitio web inicialmente oscilarían entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final. Pero esos precios están sujetos a cambios ya que se adoptó la fijación de precios dinámicos por primera vez en el Mundial.

Las entradas de la Fifa están disponibles en cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1. En la lista de precios publicada por la federación alemana solo había tres categorías. La entrada de menor precio era de 180 dólares para el partido inaugural de Alemania contra Curazao en Houston. Los precios para la semifinal iban de 920a 1.125.

La FSE instó a la Fifa a detener inmediatamente la venta de entradas a través de las asociaciones nacionales “hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y el significado cultural del Mundial”.

La Fifa lanzó su tercera fase de venta generalizada de entradas este jueves, con los hinchas ahora pudiendo solicitar partidos específicos por primera vez a través del llamado “selección aleatoria”.

Se publicó un calendario actualizado tras el sorteo de la semana pasada para el torneo de 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Eso significa que los hinchas saben cuándo y dónde jugarán figuras como Lionel Messi y la Argentina defensora del título. Los sorteos de entradas anteriores eran a ciegas, ya que se lanzaban al mercado antes de terminar las eliminatorias y de realizarse el sorteo.

Ahora las selecciones participantes fueron ubicadas en grupos, con sus posibles recorridos en el torneo determinados. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en los cuartos de final en Kansas City si tanto Argentina como Portugal salen primero de sus respectivos grupos. Sin embargo, no se garantiza que los hinchas obtengan entradas para los partidos a los que se postulen.

El sorteo para la compra de entradas se abrió el 11 de diciembre y cerrará el 13 de enero de 2026. “El momento en el que los hinchas se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos”, dijo la Fifa.

Los hinchas pueden solicitar un máximo de cuatro entradas por hogar por partido y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo a través del sitio web de la Fifa. Necesitarán un ID de la Fifa para solicitar entradas y pueden elegir a qué partidos y a qué categoría de precios quieren postularse.

Hay cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1, y los asientos de la Categoría 4 en algún lugar de la parte superior de los estadios.

Los solicitantes exitosos serán notificados por correo electrónico en febrero y se les cobrará automáticamente.

La última vez que Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo, en 1994, los precios oscilaron entre 25 y 475 dólares. En Qatar 2022, las entradas costaban entre 70 y 1.600.