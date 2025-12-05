Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La policía identificó a uno de los presuntos ladrones filmados durante el escruche en el departamento de Mónica Ferreira, ocurrido casi seis meses atrás

La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe arrestó este jueves a tres personas durante allanamientos en la zona sur de Rosario. El operativo cobró relevancia porque uno de los detenidos tenía pedido de captura por un robo en la casa de la madre de Valeria Mazza .

La investigación judicial comenzó hace casi seis meses, cuando un grupo de ladrones cometió un escruche en un departamento del centro . Su ingreso quedó filmado e incluso se difundió el video para atraparlos, pero la identidad de Mónica Ferreira se mantuvo bajo reserva en ese momento.

El caso se actualizó a raíz de un pedido del fiscal Carlos Covani para inspeccionar una serie de viviendas del barrio Tablada. La policía encontró en una de ellas a un hombre de 45 años identificado como parte de la banda que cometió el robo frente a la ribera central del Paraná.

Ferreira vive en un edificio ubicado sobre Rivadavia al 2100, a metros del cruce con el bulevar Oroño. Los delincuentes ingresaron entre el 14 y el 15 de junio gracias a un dispositivo electrónico. La dueña no estaba en el departamento durante aquel fin de semana largo , de modo que rompieron la puerta y se llevaron un botín importante a plena luz del día.

De acuerdo a la denuncia que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los maleantes robaron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. También tomaron joyas y documentación personal de la víctima.

La investigación tuvo un primer avance a fines de septiembre, cuando la Fiscalía Regional de Rosario publicó videos de las cámaras de vigilancia del edificio y una solicitud de colaboración para identificar a los ladrones. De esta manera se abrió el camino para atrapar a Luis María M. durante los allanamientos que se llevaron a cabo en distintos puntos del sur de la ciudad.

El primer detenido en el marco de la causa cayó junto a otros dos sospechosos: Oscar Osvaldo Z., de 63 años, y Leonardo Sebastián Z. (39). Una parte del operativo se llevó a cabo en Colón al 3300. En esta última dirección, la TOE encontró una gran cantidad de objetos de valor. También se confirmó el secuestro de una ametralladora, una veintena de cargadores y más de 200 cartuchos de distinto calibre en Presidente Quitana al 500 bis.

Dos robos y la pista del Flipper Zero

De acuerdo a las grabaciones que consiguió la Justicia, el escruche se puso en marcha la noche del sábado 14 de junio. En ese momento, dos hombres vestidos con ropa negra y capucha abrieron la puerta principal del edificio. Más tarde se retiraron y al día siguiente regresaron en horario diurno con un tercer cómplice que tenía la cara descubierta.

Los ladrones ingresaron a la planta baja sin inconvenientes a la hora de utilizar la cerradura. Una de las explicaciones que barajan los investigadores es el uso de Flipper Zero, un aparato que permite clonar las llaves electrónicas y otros dispositivos similares.

Allanamientos madre Valeria Mazza 1 Foto: TOE.

El episodio ocurrido en el domicilio de la madre de la modelo y empresaria argentina no es el único que involucra al hombre detenido esta semana. El fiscal Covani pidió la captura de Luis M. por otro escruche ocurrido el viernes 13 de junio, un día antes del robo en la casa de Ferreira. En esta oportunidad, los maleantes robaron joyas, dinero en efectivo, celulares, computadoras y documentos dentro de un departamento ubicado en Moreno al 2000, frente al parque de la Independencia.

En los allanamientos solicitados por el MPA no sólo se encontraron elementos similares a los sustraídos meses atrás en ambos domicilios. La policía halló una gran cantidad de relojes, una Playstation, un teléfono móvil, anillos, cadenas y pulseras.

Los robos que sufrió Valeria Mazza

Aunque no vive en Rosario, Valeria Mazza también fue víctima de ladrones recientemente. Semanas atrás, un grupo de delincuentes ingresó a su casa en Acassuso, una localidad del partido bonaerense de San Isidro.

El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles 19 de noviembre. En contraste con el escruche registrado en junio, el intento de robo se produjo mientras la hija de la modelo estaba dentro de la vivienda. De hecho, la reacción de la joven y de los empleados de la modelo provocaron la huida de los maleantes.

Taína Gravier empezó a gritar cuando advirtió que dos personas habían ingresado por la parte posterior de su hogar. Según fuentes policiales, la banda sólo se llevó una mochila y algunos perfumes. El bolso fue hallado poco después en el fondo del mismo inmueble.