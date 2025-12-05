Análisis: el subibaja de Franco Colapinto en el viernes del último capítulo

El argentino hizo una FP1 interesante y aunque finalizó delante de Pierre Gasly en la FP2, los Alpine defeccionaron. La lucha del título arde en Abu Dabi

Encaró al periodismo de habla hispana con una sonrisa, típica de cuando las cosas salen. Pero terminó cortante, disgustado. Ese momento fue el que mejor reflejó las sensaciones que envolvieron a Franco Colapinto en el último viernes del año en Abu Dabi , con un Alpine que, se sabía, parece que no hay con qué darle. Tampoco para Pierre Gasly .

En el otro extremo, la pelea por el título 2025 de la Fórmula 1 promete emociones fuertes hasta el mediodía del domingo cuando se cierre la actividad.

Colapinto hizo una primera práctica sólida, donde extrajo dos cuestiones positivas. Finalizó a poco más de tres décimas del mejor tiempo, del líder Lando Norris. Y estuvo arriba de los 9 rookies que se subieron, entre ellos el de Alpine, Paul Aron, al que volvió a dejarlo bastante atrás.

Con esa actuación, el argentino pareció ya ir pasando de página en cuanto a su status de rookie en la Fórmula 1 , que todavía lo tiene. Se mostró en ese ensayo como un piloto consolidado , peleando con los titulares. Y aunque terminó 10º y apenas superó a uno de ellos (Isack Hadjar), lo cierto es que el Alpine se mostró bastante competitivo. Atípico.

La primera respuesta de Franco Colapinto

Tanto, que eso generó la primera respuesta ante la prensa después de toda la actividad en pista del viernes. Ahí dijo que se sintió bien en el auto y que inclusive podía haber mejorado unas décimas en su mejor vuelta.

Lo concreto es que Colapinto cerró a 0,370s de Norris, la diferencia más corta con la punta en cualquier ensayo o tanda clasificatoria del año con Alpine. Su tiempo: 1m 24,855s.

Mientras, Paul Aron, que se subió al auto de Gasly, nunca pudo seguirle el ritmo y quedó a 349 milésimas del argentino. Eso sí, para el estonio fue su quinta FP1 del año y fue el segundo rookie detrás del más experimentado de todos, el japonés Ryo Hirakawa con el Haas.

El ceño fruncido del argentino

Fue en el análisis de la FP2 donde a Colapinto se le frunció el ceño. Porque dijo que, pese a sentirse a gusto con el auto, no entendía cómo el resto mejoró hasta un segundo de tanda a tanda y los Alpine no. El mejor tiempo suyo fue 1m 24,771s, sólo 84 milésimas más rápido que en la FP1. Y el primero por delante fue Liam Lawson, a 297 milésimas.

Al hablar con los medios, Colapinto ya sabía que había finalizado adelante de Gasly, en 192 milésimas. Pero más positivo que eso fue lo que quizás en ese momento no había analizado.

Y eso fue que en el último tramo de la práctica, donde todos probaron ritmo de carrera con tanques llenos, de diez giros continuos, Colapinto terminó adelante de Gasly en ocho y, en general, por mucha diferencia.



Perdió un giro porque lo entorpeció Lewis Hamilton (de hecho se quejó de que lo llevó a la rastra varias vueltas al final, pero sólo en la primera de ellas lo cerró) y otro por apenas una décima. En los restantes, el argentino le llegó a hacer hasta un segundo de diferencia y casi siempre de tres décimas para arriba.

Los Alpine, muy lejos de sus rivales

Colapinto calzó entonces gomas medias usadas y Gasly duras, pero en la FP1, cuando puso duras contra las medias de Aron, también siempre estuvo arriba del compañero de equipo.

Al final del viernes, los Alpine quedaron desproporcionadamente lejos de sus rivales. Generalmente Colapinto mejoró los sábados, pero lo cierto es que el mal trago lo pasaron dos autos sin evoluciones, que llegaron a Abu Dabi con lo puesto.

Habrá que ver cuánto pueden mejorar en la FP3 y, sobre todo, en la clasificación. Salvo en el mano a mano que exonera a Colapinto, lo visto no dejó lugar a buenas expectativas para el sábado.

Cómo está la tabla de arriba

Alpine y Colapinto están envueltos en su propia pelea, que a esta altura es más cumplir con el calendario para barajar y dar de nuevo. En cambio, la lucha por la corona promete máximas emociones.

Se puede decir que el puntero Norris empezó la última fecha bien plantado, dominando las dos tandas. Es cierto que su compañero Oscar Piastri, tercero en el campeonato a 16 puntos, tenía la obligación de ceder su asiento a Pato O’Ward en la FP1 y se perdió una actividad importante, pero en la FP2 no engranó nunca y terminó opacado en un poco promisorio 11º lugar.

Max Verstappen, segundo en la tabla a 12 puntos del británico, lo escoltó pero nunca estuvo muy cerca, finalizando a 0,363s del piloto de McLaren. Casi casi como finalizó Colapinto en la FP1.

Norris se viene mostrando firme en las últimas carreras y más allá de que sorprendentemente el otrora imperturbable Piastri perdió consistencia en igual sintonía, además cometió muchos errores que pagó caro, como la piña en Bakú, el choque a su compañero en la largada del sprint de Austin, el que provocó en el relanzamiento del GP de Brasil y otros menores.

En la clasificación suele agrandarse Verstappen y Piastri también precisa ganar, esperando luego que se den las combinaciones que le permitan coronarse. Y para lo cual Norris no debe terminar en el podio, porque si es tercero le basta para celebrar.

Esa carrera mantendrá a todos en vilo. En estos pagos, y en muchos del mundo, Colapinto irá por un cierre digno que le permita irse de vacaciones esperanzado en 2026.