La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Análisis: el subibaja de Franco Colapinto en el viernes del último capítulo

El argentino hizo una FP1 interesante y aunque finalizó delante de Pierre Gasly en la FP2, los Alpine defeccionaron. La lucha del título arde en Abu Dabi

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de diciembre 2025 · 18:43hs
Franco Colapinto en Abu Dabi. El argentino quiere más del Alpine.

Franco Colapinto en Abu Dabi. El argentino quiere más del Alpine.

Encaró al periodismo de habla hispana con una sonrisa, típica de cuando las cosas salen. Pero terminó cortante, disgustado. Ese momento fue el que mejor reflejó las sensaciones que envolvieron a Franco Colapinto en el último viernes del año en Abu Dabi, con un Alpine que, se sabía, parece que no hay con qué darle. Tampoco para Pierre Gasly.

En el otro extremo, la pelea por el título 2025 de la Fórmula 1 promete emociones fuertes hasta el mediodía del domingo cuando se cierre la actividad.

Colapinto hizo una primera práctica sólida, donde extrajo dos cuestiones positivas. Finalizó a poco más de tres décimas del mejor tiempo, del líder Lando Norris. Y estuvo arriba de los 9 rookies que se subieron, entre ellos el de Alpine, Paul Aron, al que volvió a dejarlo bastante atrás.

Con esa actuación, el argentino pareció ya ir pasando de página en cuanto a su status de rookie en la Fórmula 1, que todavía lo tiene. Se mostró en ese ensayo como un piloto consolidado, peleando con los titulares. Y aunque terminó 10º y apenas superó a uno de ellos (Isack Hadjar), lo cierto es que el Alpine se mostró bastante competitivo. Atípico.

La primera respuesta de Franco Colapinto

Tanto, que eso generó la primera respuesta ante la prensa después de toda la actividad en pista del viernes. Ahí dijo que se sintió bien en el auto y que inclusive podía haber mejorado unas décimas en su mejor vuelta.

>> Leer más: Cómo le fue a Franco Colapinto frente a Paul Aron en la FP1 de Abu Dabi

Lo concreto es que Colapinto cerró a 0,370s de Norris, la diferencia más corta con la punta en cualquier ensayo o tanda clasificatoria del año con Alpine. Su tiempo: 1m 24,855s.

Mientras, Paul Aron, que se subió al auto de Gasly, nunca pudo seguirle el ritmo y quedó a 349 milésimas del argentino. Eso sí, para el estonio fue su quinta FP1 del año y fue el segundo rookie detrás del más experimentado de todos, el japonés Ryo Hirakawa con el Haas.

El ceño fruncido del argentino

Fue en el análisis de la FP2 donde a Colapinto se le frunció el ceño. Porque dijo que, pese a sentirse a gusto con el auto, no entendía cómo el resto mejoró hasta un segundo de tanda a tanda y los Alpine no. El mejor tiempo suyo fue 1m 24,771s, sólo 84 milésimas más rápido que en la FP1. Y el primero por delante fue Liam Lawson, a 297 milésimas.

Al hablar con los medios, Colapinto ya sabía que había finalizado adelante de Gasly, en 192 milésimas. Pero más positivo que eso fue lo que quizás en ese momento no había analizado.

Y eso fue que en el último tramo de la práctica, donde todos probaron ritmo de carrera con tanques llenos, de diez giros continuos, Colapinto terminó adelante de Gasly en ocho y, en general, por mucha diferencia.

>> Leer más: Franco Colapinto habló del acoso en redes que sufre Kimi Antonelli y le dio algunos consejos

Perdió un giro porque lo entorpeció Lewis Hamilton (de hecho se quejó de que lo llevó a la rastra varias vueltas al final, pero sólo en la primera de ellas lo cerró) y otro por apenas una décima. En los restantes, el argentino le llegó a hacer hasta un segundo de diferencia y casi siempre de tres décimas para arriba.

Los Alpine, muy lejos de sus rivales

Colapinto calzó entonces gomas medias usadas y Gasly duras, pero en la FP1, cuando puso duras contra las medias de Aron, también siempre estuvo arriba del compañero de equipo.

Al final del viernes, los Alpine quedaron desproporcionadamente lejos de sus rivales. Generalmente Colapinto mejoró los sábados, pero lo cierto es que el mal trago lo pasaron dos autos sin evoluciones, que llegaron a Abu Dabi con lo puesto.

Habrá que ver cuánto pueden mejorar en la FP3 y, sobre todo, en la clasificación. Salvo en el mano a mano que exonera a Colapinto, lo visto no dejó lugar a buenas expectativas para el sábado.

Cómo está la tabla de arriba

Alpine y Colapinto están envueltos en su propia pelea, que a esta altura es más cumplir con el calendario para barajar y dar de nuevo. En cambio, la lucha por la corona promete máximas emociones.

>> Leer más: Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Se puede decir que el puntero Norris empezó la última fecha bien plantado, dominando las dos tandas. Es cierto que su compañero Oscar Piastri, tercero en el campeonato a 16 puntos, tenía la obligación de ceder su asiento a Pato O’Ward en la FP1 y se perdió una actividad importante, pero en la FP2 no engranó nunca y terminó opacado en un poco promisorio 11º lugar.

Max Verstappen, segundo en la tabla a 12 puntos del británico, lo escoltó pero nunca estuvo muy cerca, finalizando a 0,363s del piloto de McLaren. Casi casi como finalizó Colapinto en la FP1.

Norris se viene mostrando firme en las últimas carreras y más allá de que sorprendentemente el otrora imperturbable Piastri perdió consistencia en igual sintonía, además cometió muchos errores que pagó caro, como la piña en Bakú, el choque a su compañero en la largada del sprint de Austin, el que provocó en el relanzamiento del GP de Brasil y otros menores.

En la clasificación suele agrandarse Verstappen y Piastri también precisa ganar, esperando luego que se den las combinaciones que le permitan coronarse. Y para lo cual Norris no debe terminar en el podio, porque si es tercero le basta para celebrar.

>> Leer más: Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Esa carrera mantendrá a todos en vilo. En estos pagos, y en muchos del mundo, Colapinto irá por un cierre digno que le permita irse de vacaciones esperanzado en 2026.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto, rumbo a la pista en Abu Dabi. Superó de nuevo a Paul Aron.

Cómo le fue a Franco Colapinto frente a Paul Aron en la FP1 de Abu Dabi

La mirada de Franco Colapinto en el Alpine, con las esperanzas puestas en el 2026.

A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Franco Colapinto apuntó contra el acoso que recibió Kimi Antonelli en redes sociales.

Franco Colapinto habló del acoso en redes que sufre Kimi Antonelli y le dio algunos consejos

Google Trends recopiló las entidades más consultadas por los argentinos en su motor de búsqueda

Qué buscan los argentinos en Google: "El eternauta", el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Lo último

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Sorteo del Mundial: Scaloni entregó la copa, tocó una zona amigable y Bielsa asoma en el horizonte

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El homicidio del joven fue en octubre, cuando quisieron robarle a él y a su novia y lo tiraron por la barranca, en la zona de Moreno y el río

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Ovación
Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026
Ovación

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Mozart y la Gran Guerra: qué se sabe de Austria, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Una excolonia francesa con historia: qué se sabe de Argelia, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de policías involucrados en la causa

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto 2026 con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas