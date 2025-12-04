La Capital | Ovación | futsal

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

El futsal femenino vive en Rosario su primer torneo nacional y el seleccionado local empató en el debut con Posadas. Viernes y sábado vuelve a la cancha

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de diciembre 2025 · 22:46hs
Las jugadoras del futsal de Rosario

Las jugadoras del futsal de Rosario, que tuvieron un duro escollo en Posadas en la apertura del torneo nacional.

Se puso en marcha el primer torneo nacional de selecciones en el futsal femenino 2025, que se realiza en el estadio cubierto de Newell’s con la participaciones de ocho delegaciones de todo el país. Desde el jueves hasta el lunes, la ciudad es sede del evento que cerrará el año deportivo del Consejo Federal. Y el debut de Rosario fue con empate.

El acto inaugural fue a las 19.30 de este jueves y contó con la presentación de las ocho selecciones y las palabras de Mario Giammaría, presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol y autoridades del Consejo Federal de AFA.

“Realmente el futsal ha ido tomando un protagonismo a nivel nacional, como no lo ha tenido en otras temporadas y esto habla del esfuerzo de la gente, de la dedicación, del compromiso y realmente del apoyo que tenemos de parte de las autoridades del Consejo Federal y de AFA", dijo Giammaría.

"Se logró entre todos y seguir proyectando esta disciplina cada vez con más adherentes cada vez con más ligas participando cada mucho entusiasmo con más clubes y jugadoras participando. Rosario ha hecho un esfuerzo enorme para organizar este torneo. ha sido todo esfuerzo de la liga, hemos tratado de que tengan el mejor alojamiento, la mejor atención y que disfrutemos de un excelente torneo”, abundó.

>>Leer más: Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Comenzó la primera fecha del torneo nacional

Previo al acto inaugural, el certamen comenzó con tres partidos. En el primer turno, la selección de San Juan goleó a Tucumán por 10-1, en el segundo turno la selección de Bariloche derrotó a Ushuaia por 2 a 1. Y en el tercer partido, la Liga de Villa Mercedes venció 6 a 1 a la de Santa Isabel (Entre Ríos).

Y en el cierre de la primera fecha, la selección rosarina igualó 1 a 1 con la Liga de Posadas (Misiones). Liz Cacciola, de Sagrado Corazón, abrió el marcador ante el representativo de una provincia líder de este deporte.

El equipo rosarino volverá a jugar este viernes a las 21 ante las tucumanas y cerrará, este sábado ante San Juan también a las 21.

