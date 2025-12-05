Mundial 2026: Scaloni sorprendió con un dato sobre el técnico de uno de los rivales de Argentina

El entrenador argentino hizo declaraciones una vez concluido el sorteo de los grupos. Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania

Lionel Scaloni dijo después del sorteo de los grupos del Mundial 2026 que ningún rival es fácil.

Argentina ya conoce a sus rivales en la próxima Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni integrará el grupo J y jugará contra Argelia, Austria y el debutante Jordania. Este sábado se conocerá el detalle de las sedes y horarios de todos los partidos del Mundial 2026 .

A priori, el sorteo parece haber sido muy favorable al equipo argentino. Aunque se sabe que en el fútbol todo puede pasar, los campeones del mundo no deberían tener problemas para adjudicarse el grupo y enfrentar así en 16 avos de final al segundo del grupo H, que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y el debutante Cabo Verde.

Sin embargo, Lionel Scaloni fue cauto al analizar a los tres rivales de la selección campeona del mundo en la primera fase del Mundial. En una entrevista exclusiva con Telefe, el entrenador nacido en Pujato fue tajante: "No hay rival fácil", aseguró. Y añadió: “Hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado“.

Scaloni también aseguró que Argelia es un equipo a tener en cuenta. "Es una buena selección, con grandes jugadores", sostuvo y recordó que hay jugadores argelinos en otras selecciones, entre ellas la poderosa Francia. "Es un semillero", dijo.

El director técnico argentino también habló sobre su colega al mando de Argelia. Lo conozco, fue mi técnico y estuve con él recién. Me dirigió en la Lazio y es muy buen entrenador“, expresó sobre Vladimir Petkovic.

Más frases del técnico argentino

En otras declaraciones, Scaloni entregó estas frases:

“Ganar un mundial es muy difícil, no tengo el antídoto para ganar un mundial, se tienen que dar muchas cosas, una de ellas que el equipo este bien y otra que se acompañen el resultado”

"Es un cruce difícil, pero primero hay que pasar" (en referencia a un supuesto choque contra Uruguay en 16 avos. de final)