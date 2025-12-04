La Capital | Economía | Santa Fe

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

La provincia emitió el bono SF34 a 9 años y recibió ofertas por más del doble del monto adjudicado. El ministro Pablo Olivares destacó que la operación reposiciona a la provincia entre los distritos con mayor credibilidad financiera

4 de diciembre 2025 · 16:31hs
El ministro de Economía de Santa Fe

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, avisó que el pago del aguinaldo estará esta semana

El gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34, por un monto de u$s 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10%. El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que se trató de en una operación que volvió a posicionar a la provincia “entre los distritos con mayor credibilidad del país”.

El titular de la cartera económica encabezó la misión santafesina en Nueva York, donde se cerró la operación. “Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la provincia”, remarcó y destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.

Además, Olivares destacó un dato. Se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por u$s350 millones realizada por mas de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, señaló.

Para Olivares, lo ocurrido en Wall Street este jueves con Santa Fe “es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales”.

El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la Provincia. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló, destacando el carácter estratégico de la operación para acompañar el crecimiento sostenido del aparato productivo.

Obras para impulsar la energía, la producción y la seguridad

Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública.

Detalles del financiamiento

El bono SF34 se emitió a una tasa de 8,10% y con un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras el trabajo técnico y político desplegado en misiones internacionales, en las que la provincia presentó sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su trayectoria de cumplimiento. "La emisión consolida a Santa Fe como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un uso del endeudamiento centrado en inversiones productivas y de infraestructura", resaltaron desde la provincia.

Con esta operación, el gobierno provincial refuerza su estrategia de financiar obras que expanden la capacidad económica del territorio y acompañan el crecimiento de los sectores productivos, al tiempo que preserva el equilibrio fiscal y mantiene un nivel de deuda sostenible y transparente.

Noticias relacionadas
El objetivo del nuevo plan de vacunación está enfocado en las escuelas santafesinas 

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

El encuentro reunió a referentes de las distintas cámaras comerciales que nuclea la AER y sirvió para repasar los puntos principales del proyecto que ahora discute la Legislatura.

Apoyo de comerciantes rosarinos al proyecto de ley tributaria 2026

Maximiliano Pullaro junto a José Núñez, diputado del PRO que se suma al bloque de Provincias Unidas.

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Ovación
El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza
OVACIÓN

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Policiales
Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez