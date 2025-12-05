Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El siniestro se produjo este viernes en Mar Chiquita y Bearritz, en barrio Puente Gallegos.

Incendio en casa de zona sur. El inmueble de Mar Chiquita y Bearritz donde un hombre sufrió graves heridas

Un hombre con heridas de gravedad fue el saldo de otro incendio ocurrido este viernes a la mañana, en este caso en la zona sur de la ciudad. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con lesiones de segundo y tercer grado.

El siniestro se registró poco antes de las 7 en Bearritz y Mar Chiquita (a unos cien metros al oeste de Ovidio Lagos al 7500), en barrio Puente Gallegos.

Según las primeras informaciones, la Policía de Rosario tomó conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 que daba cuenta de un grave incendio en ese sector del sur rosarino.

Efectivos del Comando Radioeléctrico confirmaron que la casa afectada por el fuego estaba en Mar Chiquita 2890. En ese lugar un hombre, cuyos datos personales no trascendieron, sufrió heridas de segundo y tercer grado.

La víctima fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.