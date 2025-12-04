La Capital | Ovación | Holan

Cuántos refuerzos pidió Ariel Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

En Central ya trabajan en el tema y para el actual DT canalla será clave la llegada de un mínimo de caras nuevas. Lo definió en una charla con la dirigencia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de diciembre 2025 · 16:52hs
Para Ariel Holan es necesario la llegada de algunos refuerzos y e algo que ya habló con el presidente de Central.

Para Ariel Holan es necesario la llegada de algunos refuerzos y e algo que ya habló con el presidente de Central.

Frente a un receso largo, el rearmado del próximo plantel será un tema crucial en Central, más teniendo en cuenta el semestre que se le viene al Canalla. Ariel Holan sabe que el club necesitará retener algunos jugadores, desprenderse de otros y, por supuesto, sumar algunos refuerzos para potenciar futbolísticamente al equipo.

De ese tema hablaron el presidente Gonzalo Belloso y el entrenador Ariel Holan en una reunión que tuvieron este miércoles y en la que avanzaron considerablemente en la continuidad del técnico.

Fueron muchos los temas que se tocaron y uno de ellos fue el de los refuerzos, claramente el que más interés despierta en los hinchas en cada mercado de pases.

Holan sabe que el armado de ese nuevo plantel será necesario el arribo de algunas caras nuevas y nadie sabe cuántas será en definitivamente, pero el entrenador estableció un piso.

Pedido especial de Holan sobre los refuerzos

De lo poco que trascendió de esa reunión se conoció que Holan solicitó "entre tres y cuatro refuerzos", en puestos que seguramente ya tiene apuntados. Esto lo sabiendo que el semestre que se le viene al Canalla va a ser muy exigente por la participación en Copa Libertadores.

>>Leer más: Central y Holan avanzaron hacia la renovación del contrato del entrenador canalla

Holann2
En el último mercado de pases, Holan tuvo un gran refuerzo como Di María También le llegó Alejo Veliz.

En el último mercado de pases, Holan tuvo un gran refuerzo como Di María También le llegó Alejo Veliz.

No se conocieron los puestos en los que buscará esas caras nuevas, pero se cree que varios de ellos estarán apuntados de mitad de cancha hacia arriba, para intentar rodear de la mejor manera a Ángel Di María.

De todas formas, todo quedará sujeto a la disponibilidad económica del club y también de las ventas que se puedan dar. Es que como suele ocurrir en casi todos los mercados de pases, los jugadores habitualmente titulares o que sean principales alternativas de recambio que se vayan serán reemplazados.

>>Leer más: Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Lo que necesitará Central

Central va a necesitar un plantel rico en cantidad, pero también en calidad, siempre y cuando la idea sea salir a competir seriamente a la Copa Libertadores. Posiblemente se intente lo del último receso, en el que llegaron sólo dos refuerzos, pero de mucha jerarquía, como lo fueron Di María y Alejo Veliz.

Ahora el Canalla está nuevamente frente a otro libro de pases, en el que la dirigencia intentará estar a la altura de las pretensiones del entrenador. Holan ya pidió un mínimo de tres o cuatro refuerzos y en Arroyito pusieron manos a la obra.

Noticias relacionadas
Central se jugó una parada brava frente a Estudiantes por los octavos de final, pero no le alcanzó.

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Entre el técnico y los dirigentes será los encargados del rearmado del nuevo plantel de Central.

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Alejo Veliz y Enzo Copetti festejan un gol de Central. El ex-Racing estuvo a punto de irse a mitad de temporada.

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen ante la prensa de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Ovación
El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza
OVACIÓN

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Policiales
Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez