Cuántos refuerzos pidió Ariel Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Frente a un receso largo, el rearmado del próximo plantel será un tema crucial en Central, más teniendo en cuenta el semestre que se le viene al Canalla.Ariel Holan sabe que el club necesitará retener algunos jugadores, desprenderse de otros y, por supuesto, sumar algunos refuerzos para potenciar futbolísticamente al equipo.
De ese tema hablaron el presidente Gonzalo Belloso y el entrenador Ariel Holan en una reunión que tuvieron este miércoles y en la que avanzaron considerablemente en la continuidad del técnico.
Fueron muchos los temas que se tocaron y uno de ellos fue el de los refuerzos, claramente el que más interés despierta en los hinchas en cada mercado de pases.
Holan sabe que el armado de ese nuevo plantel será necesario el arribo de algunas caras nuevas y nadie sabe cuántas será en definitivamente, pero el entrenador estableció un piso.
Pedido especial de Holan sobre los refuerzos
De lo poco que trascendió de esa reunión se conoció que Holan solicitó "entre tres y cuatro refuerzos", en puestos que seguramente ya tiene apuntados. Esto lo sabiendo que el semestre que se le viene al Canalla va a ser muy exigente por la participación en Copa Libertadores.
No se conocieron los puestos en los que buscará esas caras nuevas, pero se cree que varios de ellos estarán apuntados de mitad de cancha hacia arriba, para intentar rodear de la mejor manera a Ángel Di María.
De todas formas, todo quedará sujeto a la disponibilidad económica del club y también de las ventas que se puedan dar. Es que como suele ocurrir en casi todos los mercados de pases, los jugadores habitualmente titulares o que sean principales alternativas de recambio que se vayan serán reemplazados.
Central va a necesitar un plantel rico en cantidad, pero también en calidad, siempre y cuando la idea sea salir a competir seriamente a la Copa Libertadores. Posiblemente se intente lo del último receso, en el que llegaron sólo dos refuerzos, pero de mucha jerarquía, como lo fueron Di María y Alejo Veliz.
Ahora el Canalla está nuevamente frente a otro libro de pases, en el que la dirigencia intentará estar a la altura de las pretensiones del entrenador. Holan ya pidió un mínimo de tres o cuatro refuerzos y en Arroyito pusieron manos a la obra.
Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
