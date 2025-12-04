La Capital | Zoom | Nicolás Cabre

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil en Córdoba en una ceremonia íntima

La pareja formalizó su relación en Villa Carlos Paz, acompañada por familiares y amigos. Rufina, la hija del actor, tuvo un rol central en la jornada

4 de diciembre 2025 · 17:25hs
Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo en Villa Carlos Paz. Su hija Rufina fue protagonista

Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo en Villa Carlos Paz. Su hija Rufina fue protagonista

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron este miércoles en una ceremonia civil realizada en Villa Carlos Paz, Córdoba. La pareja decidió celebrar el enlace en la provincia natal de la actriz, en un encuentro íntimo que reunió a alrededor de cien invitados entre familiares y amigos.

Al finalizar la firma de la libreta, Cabré y Pardo hablaron brevemente con el programa Intrusos y expresaron la emoción del momento. “Fue un lindo encuentro con la familia y los recuerdos”, dijo el actor.

Pardo explicó la elección del lugar: “Nico ya es parte de Córdoba. Fue la mejor decisión hacerlo acá”.

Un casamiento íntimo

La pareja evitó una ceremonia mediática y optó por mantener la celebración lo más privada posible.

“Queríamos hacerlo lo más íntimo que pudimos”, señaló Cabré. Consultado sobre promesas o discursos formales, el actor respondió: “No, promesas no. Somos felices y este es un paso más desde el amor que tenemos”.

>> Leer más: En medio del escándalo de La China Suárez, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un paso clave en su relación

La relación comenzó durante la temporada teatral de verano de 2024 en Córdoba. Cabré recordó ese inicio y habló de su presente: “Fue un descubrir. No sabía que se podía amar de esta manera. Estoy feliz”.

Rufina, la hija de Cabré, fue protagonista

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia fue la participación de Rufina, la hija que Cabré tuvo con Eugenia La China Suárez.

El actor remarcó su presencia: “Rufi es la protagonista de esto. Que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo”.

En las fotos familiares difundidas horas más tarde, se vio a Cabré, Pardo y la niña vestidos de blanco, tomados de la mano.

El casamiento se confirmó públicamente en la madrugada del jueves, cuando la pareja publicó en redes sociales una serie de fotografías bajo la frase: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”.

Embed

En la secuencia se los vio firmando la libreta, recibiendo aplausos y compartiendo un beso ante los presentes.

También se viralizó una imagen de Cabré, Pardo y Rufina posando juntos, retrato que varios usuarios destacaron como símbolo de una familia ensamblada.

Un nuevo capítulo para la pareja

Cabré afirmó que vive una etapa personal distinta: “Descubro cosas todos los días. Vamos creciendo, ayudándonos y aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo”.

Pardo, consultada sobre qué la enamoró del actor, respondió: “Un montón de cosas. Siempre hablamos bien uno del otro y hoy lo demostramos casándonos”.

La ceremonia civil marcó el inicio formal de esta nueva etapa. La pareja continuará celebrando en Córdoba en reuniones privadas a lo largo del fin de semana.

Noticias relacionadas
Araceli González volvió a la pantalla de El Trece

Araceli González, dura contra Adrián Suar: "Es divino con todo el mundo pero conmigo no"

Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Confirmado: Rosalía volverá a la Argentina para presentar su nuevo disco Lux

Rosalía confirmó show en Argentina: cuándo será y cómo conseguir entradas

Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron a su bebé en redes sociales

Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Ovación
El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza
OVACIÓN

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Policiales
Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez