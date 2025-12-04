Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil en Córdoba en una ceremonia íntima

La pareja formalizó su relación en Villa Carlos Paz, acompañada por familiares y amigos. Rufina, la hija del actor, tuvo un rol central en la jornada

Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo en Villa Carlos Paz. Su hija Rufina fue protagonista

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron este miércoles en una ceremonia civil realizada en Villa Carlos Paz , Córdoba. La pareja decidió celebrar el enlace en la provincia natal de la actriz, en un encuentro íntimo que reunió a alrededor de cien invitados entre familiares y amigos.

Al finalizar la firma de la libreta, Cabré y Pardo hablaron brevemente con el programa Intrusos y expresaron la emoción del momento. “Fue un lindo encuentro con la familia y los recuerdos”, dijo el actor.

Pardo explicó la elección del lugar: “Nico ya es parte de Córdoba. Fue la mejor decisión hacerlo acá”.

La pareja evitó una ceremonia mediática y optó por mantener la celebración lo más privada posible.

“Queríamos hacerlo lo más íntimo que pudimos”, señaló Cabré. Consultado sobre promesas o discursos formales, el actor respondió: “No, promesas no. Somos felices y este es un paso más desde el amor que tenemos”.

La relación comenzó durante la temporada teatral de verano de 2024 en Córdoba. Cabré recordó ese inicio y habló de su presente: “Fue un descubrir. No sabía que se podía amar de esta manera. Estoy feliz”.

Rufina, la hija de Cabré, fue protagonista

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia fue la participación de Rufina, la hija que Cabré tuvo con Eugenia La China Suárez.

El actor remarcó su presencia: “Rufi es la protagonista de esto. Que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo”.

En las fotos familiares difundidas horas más tarde, se vio a Cabré, Pardo y la niña vestidos de blanco, tomados de la mano.

El casamiento se confirmó públicamente en la madrugada del jueves, cuando la pareja publicó en redes sociales una serie de fotografías bajo la frase: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocio Pardo (@rrociopardo)

En la secuencia se los vio firmando la libreta, recibiendo aplausos y compartiendo un beso ante los presentes.

También se viralizó una imagen de Cabré, Pardo y Rufina posando juntos, retrato que varios usuarios destacaron como símbolo de una familia ensamblada.

Un nuevo capítulo para la pareja

Cabré afirmó que vive una etapa personal distinta: “Descubro cosas todos los días. Vamos creciendo, ayudándonos y aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo”.

Pardo, consultada sobre qué la enamoró del actor, respondió: “Un montón de cosas. Siempre hablamos bien uno del otro y hoy lo demostramos casándonos”.

La ceremonia civil marcó el inicio formal de esta nueva etapa. La pareja continuará celebrando en Córdoba en reuniones privadas a lo largo del fin de semana.