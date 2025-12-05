El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Se realizó un concurso interno que derivó en la selección dentro de la planta de empleados. Habrá más personal en Control Urbano y Tránsito. Foco en cuidacoches, cocheras obstruidas y autos en doble fila

Tras un relevamiento que el municipio hizo en sus áreas de control en la vía publica, unos 85 inspectores se incorporaron en el último mes a la Secretaría del Control. El refuerzo se produjo a través de un concurso interno dentro de la propia planta de empleados. Las dos áreas que tuvieron mayor incorporación de personal son la Dirección de Control Urbano y la de Tránsito; y se derivaron agentes a Inspección, Proximidad y Fiscalización de Transporte. "Con respecto al tránsito queremos marcar una fuerte presencia con inspectores caminantes y crecer en la resolución de reclamos por cochera obstruida y estacionamiento prohibido, que son los más recurrentes", adelantó el secretario de Control, Diego Herrera. Otro de los focos estará puesto en la problemática de cuidacoches y en los ruidos molestos, en especial en la nocturnidad rosarina.

El Ejecutivo tomó nota de lo que a diario reflejan las calles rosarinas. Bocinazos, obstrucciones en la circulación vehicular, congestión y accidentes en forma recurrente. Si bien una de las herramientas que se puso en marcha fue la tecnología para el control, como las videocámaras para detectar infractores, los tótems para identificar patentes , la instalación de semáforos inteligentes para medir el flujo de autos y la señalización de velocidades máximas, el refuerzo en los agentes era un tema a resolver.

Por ello, hace 30 días se activó una selección interna dentro de la planta municipal para que, a través de un concurso, se derivasen 85 empleados a las áreas de control en la vía pública. Tanto Control Urbano como Tránsito necesitaban más personal. La idea de los funcionarios es reflejar una fuerte impronta en el uso del espacio público, la prevención de usurpaciones, el uso indebido de parques y plazas, y la problemática de los cuidacoches en los corredores gastronómicos, comerciales y en los eventos masivos.

Refuerzos y turnos para el control

"En lo que hace a los inspectores de tránsito, el objetivo es reforzar los turnos mañana y turno tarde. Básicamente, contar con más personal en los operativos de escuelas y todo lo que es macrocentro de la ciudad", puso de relieve Herrera. Uno de los temas en agenda son los números de reclamos por cochera obstruida o estacionamiento prohibido. Para este propósito, se creará un turno nuevo a la mañana en forma adicional. Y se crea otro extra para la tarde-noche.

En relación a la inspección de industrias y comercio, también se aplicará otro turno para la noche. Este decisión resulta crucial para la fiscalización de la nocturnidad en Rosario. "Vamos a armar una unidad de medición de sonido para trabajar fuerte todo lo que son reclamos por ruidos molestos", anticipó Herrera. Para ello, está en proceso la compra de nuevos equipos para medir el sonido. Se trata de decibelímetro de última generación con las medidas Iram. En cuanto a Proximidad, se destinará también más personal para reforzar el turno tarde que era el que más requería de recursos humanos.

El municipio en escuelas

Los grandes objetivos en cuanto a los operativos de ingreso y egreso escolar 2026 apuntan a crecer en cantidad de personal. En la actualidad hay más de 30 escuelas. "Queremos crecer en ese número", ahondó el funcionario.

Con relación al tránsito, lo que se pretende dejar en evidencia de cara a los rosarinos es demostrar una fuerte presencia de inspectores caminantes. Esta función también fue pensada para una mejor resolución de los reclamos de cochera obstruida y estacionamiento prohibido, que son los más recurrentes en tránsito.

Como síntesis de estos 85 nuevos agentes, se desprenden varios objetivos: foco en la nocturnidad con la unidad de medición de sonido y más inspectores para el turno noche; presencia en el espacio público y ampliar los operativos en las escuelas.

Además de todos estos ítems, desde la Secretaría de Gobierno se está diseñando un plan de administración del tránsito para operativos que se pondrán en marcha en forma más intensa de cara al verano, temporada en la que disminuye el parque automotor circulante, con el fin de avanzar más rápido en obras viales, de veredas y de de espacios públicos.