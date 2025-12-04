La Capital | Información General | helicóptero

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron internados. Solamente trascendió que la aeronave sufrió "un desperfecto técnico"

4 de diciembre 2025 · 21:39hs
Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Un helicóptero se precipitó en la noche de este jueves en una cancha de tenis del barrio porteño de Palermo. Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos por los servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires e internados en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El accidente ocurrió a primera hora de la noche de este jueves en Palermo, en el excircuito KDT, en inmediaciones del Jardín Japonés y del Aeroparque Jorge Newbery.

El helicóptero, un Robinson matrícula LV-JXR, se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del excircuito KDT”, indicaron voceros del lugar.

2025-12-04 helicoptero cancha tenis palermo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flysicardi/status/1996735958528758116&partner=&hide_thread=false

Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer, resultaron heridos, fueron asistidos por el personal de Bomberos de la Ciudad y del Same, y luego trasladados al Hospital Fernández.

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, precisaron las fuentes consultadas.

El desperfecto obligó a la aeronave a hacer un aterrizaje de emergencia en una de las canchas de tenis.

Noticias relacionadas
Los turistas argentinos detenidos en Miami, vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, durante la audiencia ante la Justicia.

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

Anmat identificó que ninguno de los equipos poseía los registros necesarios para su comercialización

Anmat prohibió dos equipos estéticos por ser un riesgo para la salud

milei presenta los cazas f16, pero por ahora solo los volaran pilotos extranjeros

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

la empresa que produce los palitos de la selva suspende a 600 trabajadores

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores

Ver comentarios

Las más leídas

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Lo último

Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes. Todo casi listo para las elecciones en Newell's.

Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre
Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Ovación
Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Policiales
Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La Ciudad
Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales
La Ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción
Política

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
LA REGION

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante"

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscan los argentinos en Google: El eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscan los argentinos en Google: "El eternauta", el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas