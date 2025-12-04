Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron internados. Solamente trascendió que la aeronave sufrió "un desperfecto técnico"

Un helicóptero se precipitó en la noche de este jueves en una cancha de tenis del barrio porteño de Palermo. Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos por los servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires e internados en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El accidente ocurrió a primera hora de la noche de este jueves en Palermo, en el excircuito KDT, en inmediaciones del Jardín Japonés y del Aeroparque Jorge Newbery.

El helicóptero, un Robinson matrícula LV-JXR, se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del excircuito KDT”, indicaron voceros del lugar.

Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer, resultaron heridos, fueron asistidos por el personal de Bomberos de la Ciudad y del Same, y luego trasladados al Hospital Fernández.

Se precipitó en los parques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires un helicóptero Robinson matrícula LV-JXR Entendemos que sus tripulantes se encuentran bien Dios es argentino!! pic.twitter.com/5L9kicPkGT

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, precisaron las fuentes consultadas.

El desperfecto obligó a la aeronave a hacer un aterrizaje de emergencia en una de las canchas de tenis.