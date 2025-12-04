Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Los materiales, una serie animada y un álbum de figuritas, se distribuirán en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia a partir de febrero, además de centros de salud y hospitales.
Cómo funciona Vax Team: vacunas convertidas en poderes
La serie presenta a un grupo de villanos representados como gérmenes que intentan atacar Santa Fe. Los protagonistas son niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes a través de las vacunas.
El mensaje principal: la vacunación funciona como una burbuja protectora que impide que virus y bacterias generen enfermedades.
El álbum de figuritas acompaña este concepto. Cada vacuna del calendario aparece representada con ilustraciones, y las figuritas se entregarán en los centros de salud al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.
Los adolescentes de 11 años recibirán la Tarjeta de Poder, un recurso pedagógico que simboliza la incorporación de nuevas defensas.
Todo el contenido está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, donde también se puede consultar el mapa actualizado de vacunatorios.
Implementación en escuelas y trabajo territorial
El programa tendrá un fuerte despliegue comunitario. En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se realizarán operativos de vacunación en establecimientos educativos, especialmente en aquellos con baja cobertura y en zonas vulnerables.
Además, habrá vacunatorios móviles en distintas localidades, se participará en fiestas populares y actividades comunitarias y se trabajará con vecinales e instituciones para reforzar la campaña
Las familias deberán acercarse a los centros de salud para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.
“Debíamos romper esquemas para recuperar la confianza en las vacunas”
La presentación fue encabezada por Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien explicó que la meta es volver a los índices históricos de cobertura. Ciancio remarcó que la vacunación cae de forma marcada a los 11 años, por lo que es clave llegar a ese grupo con estrategias específicas.
“Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados”, afirmó.
También destacó el trabajo conjunto con equipos de salud y educación, y sostuvo que el objetivo es que “las estadísticas cambien de color el año próximo”.
Una caída nacional que preocupa
Argentina registra una reducción sostenida en la vacunación durante la última década, lo que eleva el riesgo de reintroducción de enfermedades como sarampión, polio, rubéola y tos convulsa.
En Santa Fe, los niveles de 2024 muestran:
47,2 % refuerzo Triple Viral a los 5 años
47,9 % antipoliomielítica
45 % Triple Bacteriana Celular
46,1 % segunda dosis contra varicela
53,6 % refuerzo contra meningococo a los 11 años
54,7 % Triple Bacteriana Acelular a los 11 años
Estas cifras impulsaron la creación de Vax Team como estrategia integral para recuperar coberturas y garantizar el acceso a las vacunas del calendario.
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
