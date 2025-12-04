La Capital | La Ciudad | figuritas

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

La provincia presentó una estrategia lúdica para que los chicos completen el calendario. Habrá materiales en escuelas, centros de salud y operativos territoriales

4 de diciembre 2025 · 17:29hs
El plan provincial combina juego

El plan provincial combina juego, materiales pedagógicos y operativos territoriales para completar esquemas

El gobierno de Santa Fe presentó Vax Team, un programa destinado a mejorar la vacunación en 400.000 niños y niñas de 4 a 11 años. La iniciativa fue anunciada en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a equipos de salud y docentes, y propone una estrategia novedosa: utilizar personajes animados, figuritas y recursos lúdicos para reforzar la prevención.

Los materiales, una serie animada y un álbum de figuritas, se distribuirán en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia a partir de febrero, además de centros de salud y hospitales.

Cómo funciona Vax Team: vacunas convertidas en poderes

La serie presenta a un grupo de villanos representados como gérmenes que intentan atacar Santa Fe. Los protagonistas son niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes a través de las vacunas.

El mensaje principal: la vacunación funciona como una burbuja protectora que impide que virus y bacterias generen enfermedades.

El álbum de figuritas acompaña este concepto. Cada vacuna del calendario aparece representada con ilustraciones, y las figuritas se entregarán en los centros de salud al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.

album vax team

Los adolescentes de 11 años recibirán la Tarjeta de Poder, un recurso pedagógico que simboliza la incorporación de nuevas defensas.

Todo el contenido está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, donde también se puede consultar el mapa actualizado de vacunatorios.

Implementación en escuelas y trabajo territorial

El programa tendrá un fuerte despliegue comunitario. En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se realizarán operativos de vacunación en establecimientos educativos, especialmente en aquellos con baja cobertura y en zonas vulnerables.

Además, habrá vacunatorios móviles en distintas localidades, se participará en fiestas populares y actividades comunitarias y se trabajará con vecinales e instituciones para reforzar la campaña

Las familias deberán acercarse a los centros de salud para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.

“Debíamos romper esquemas para recuperar la confianza en las vacunas”

La presentación fue encabezada por Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien explicó que la meta es volver a los índices históricos de cobertura. Ciancio remarcó que la vacunación cae de forma marcada a los 11 años, por lo que es clave llegar a ese grupo con estrategias específicas.

“Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados”, afirmó.

También destacó el trabajo conjunto con equipos de salud y educación, y sostuvo que el objetivo es que “las estadísticas cambien de color el año próximo”.

Una caída nacional que preocupa

Argentina registra una reducción sostenida en la vacunación durante la última década, lo que eleva el riesgo de reintroducción de enfermedades como sarampión, polio, rubéola y tos convulsa.

En Santa Fe, los niveles de 2024 muestran:

  • 47,2 % refuerzo Triple Viral a los 5 años

  • 47,9 % antipoliomielítica

  • 45 % Triple Bacteriana Celular

  • 46,1 % segunda dosis contra varicela

  • 53,6 % refuerzo contra meningococo a los 11 años

  • 54,7 % Triple Bacteriana Acelular a los 11 años

Estas cifras impulsaron la creación de Vax Team como estrategia integral para recuperar coberturas y garantizar el acceso a las vacunas del calendario.

