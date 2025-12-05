Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Austria, Argelia y Jordania serán los primeros tres contrincantes de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina ya jugó contra Argelia un amistoso en 2007.

Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupo del Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania. Nuestra Selección disputó 19 de los 23 mundiales. Faltó en Francia 1938, Brasil 1950, Suiza 1954 y México 1970. Tiene tres títulos (Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022) y tres subcampeonatos (Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014).

En total jugó 88 partidos con 47 triunfos, 17 empates y 24 derrotas. Convirtió 152 goles y le anotaron 101. Con el sistema actual de tres puntos para el ganador acumuló 158 puntos y está tercero en la tabla histórica detrás de Brasil (247) y Alemania (225).

Austria fue el primer rival que salió para enfrentar al equipo de Lionel Scaloni. No hay antecedentes mundialistas con este rival, pero sí dos amistosos: uno en 1980 y uno en 1990.

El primer cotejo se disputó el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Pratter de Viena y Argentina goleó 5 a 1 con goles de Diego Maradona (3), Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Embed - 1980 (May 21) Austria 1-Argentina 5 (friendly).avi

Y el último fue el 3 de mayo de 1990 cuando igualaron 1 a 1. Jorge Burruchaga hizo el tanto del equipo conducido por Carlos Bilardo. El cotejo se jugó en el Ernst-Happel-Stadion, de Austria.

Un solo antecedente con Argelia

El segundo rival de Argentina que apareció en el sorteo fue Argelia. Tampoco hay registros en un mundial de mayores. Solamente disputaron un amistoso, que fue el 5 de junio de 2007, en Barcelona.

Aquel día, en el Estadio Nou Camp de Barcelona, el elenco de Alfio Basile se impuso 4 a 3. Los tantos de los albicelestes fueron convertidos por Lionel Messi (2) (uno de penal), Carlos Tevez (penal) y Esteban Cambiasso.

El representativo nacional formó con: Roberto Abbondanzieri; Nicolás Burdisso (ET Luis González), Roberto Ayala, Gabriel Milito y Javier Pinola; Javier Zanetti, Fernando Gago (ET Javier Mascherano) y Esteban Cambiasso; Lionel Messi; Carlos Tevez (66’ Pablo Aimar) y Diego Milito (60’ Hernán Crespo).

Embed - Argentina 4 vs Argelia 3 amist Nou Camp 2007 FUTBOL RETRO TV

Mientras que con Jordania, el tercer equipo que le tocó a Argentina, no se registran partidos ni oficiales ni amistosos.