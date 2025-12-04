La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

La temperatura máxima llegaría a 34º y el fin de semana estaría entre 30º y 31º. El lunes habría un descenso en los registros y posibles chaparrones nocturnos

4 de diciembre 2025 · 23:17hs
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 34º, en la previa de un fin de semana que tendría máximas entre 30º y 31º.

La madrugada y la mañana del viernes llegan con vientos moderados del norte cambiando a leves, un registro de 21º y cielo algo nublado y luego parcialmente nublado. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 34º bajando a 28º en la noche.

El sábado tendría marcas entre 31º y 21º, con cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado, y fuertes ráfagas de viento en la noche.

Para el domingo anticipan que estará mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º, y nuevamente ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h.

El lunes habría un marcado descenso en la máxima, que no superaría los 22º, y una mínima de 18º. El cielo estaría mayormente nublado con algunas chances de chaparrones en la noche, otra vez con fuertes ráfagas de viento.

El martes habría vientos moderados con ráfagas intensas durante toda la jornada, con la máxima en alza (en torno a los 28º) y la mínima en baja (15º).

El miércoles estaría parcialmente nublado, con 32º de máxima y 15º de mínima.

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

Recorrida semanal por Pichincha

Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes
Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Elecciones en Newells: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Ovación
Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Policiales
Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales
La Ciudad

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción
Política

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
LA REGION

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante
Política

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Qué buscan los argentinos en Google: El eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

