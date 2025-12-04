El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

La temperatura máxima llegaría a 34º y el fin de semana estaría entre 30º y 31º. El lunes habría un descenso en los registros y posibles chaparrones nocturnos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 34º, en la previa de un fin de semana que tendría máximas entre 30º y 31º.

La madrugada y la mañana del viernes llegan con vientos moderados del norte cambiando a leves, un registro de 21º y cielo algo nublado y luego parcialmente nublado. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 34º bajando a 28º en la noche.

El sábado tendría marcas entre 31º y 21º, con cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado, y fuertes ráfagas de viento en la noche.

Para el domingo anticipan que estará mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º, y nuevamente ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h.

El lunes habría un marcado descenso en la máxima, que no superaría los 22º, y una mínima de 18º. El cielo estaría mayormente nublado con algunas chances de chaparrones en la noche, otra vez con fuertes ráfagas de viento.

El martes habría vientos moderados con ráfagas intensas durante toda la jornada, con la máxima en alza (en torno a los 28º) y la mínima en baja (15º).

El miércoles estaría parcialmente nublado, con 32º de máxima y 15º de mínima.