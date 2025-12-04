Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

La PDI allanó un tradicional punto de venta de droga de la zona noroeste de Rosario. Apresaron a tres hombres, una mujer y un menor de edad

Tres hombres, una mujer y un adolescente quedaron detenidos luego de cuatro allanamientos realizados en el llamado “Búnker del medio” , un legendario punto de venta de drogas de la zona del barrio 7 de Septiembre. En las requisas se secuestró una escasa cantidad de droga y celulares.

Los allanamientos fueron realizados el miércoles por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). La fiscal de Microtráfico Brenda Debiasi había solicitado identificar varios domicilios en un barrio Fonavi. Si bien en las requisas no se constataron maniobras de venta de droga en esos lugares, se obtuvieron indicios de que las transacciones se estaban realizando en el llamado “Búnker del Medio”, lo que dio origen a otros allanamientos .

Así, el personal de la PDI allanó cuatro domicilios en un pasillo ubicado en el pasaje 1467 entre la calle 1471 y Sánchez de Loria. En tres de las viviendas requisadas solo se secuestraron algunos teléfonos celulares, pero no se encontró drogas ni hubo detenidos .

Finalmente, en una casa del pasillo ubicado en el pasaje 1467 entre Tarragona y Sánchez de Loria el allanamiento ofreció resultados. En el lugar se identificó a Catherine C., de 23 años, y a un adolescente de 15. Además se hallaron 12 envoltorios de cocaína y cuatro celulares.

Más detenidos

En ese contexto los policías también identificaron a tres personas que estaban en el pasillo: Juan José G., de 37 años; Julio Oscar G., de 34, y María Laura G., de 39. En ese momento también fue apresado, pero en la vía pública, Ricardo Daniel C., de 39, cuando intentaba descartar un bollo de papel en el que se hallaron 21 envoltorios de cocaína y cuatro de marihuana. Junto con él fue demorado Sebastián F., de 44 años.

Como uno de los sospechosos estaba mencionado en investigaciones, la fiscal habilitó que se allanara su vivienda donde solo se halló una balanza de precisión con vestigios de droga, cuatro celulares y una bicicleta mountain bike que también estaba mencionada en un informe de los pesquisas.

Finalmente Debiasi ordenó la detención de Sebastián F., Ricardo C., Julio G., Catherine C. y el adolescente. En cuanto al material secuestrado en todo el operativo, se indicó que hubo 33 envoltorios de cocaína con un peso total de 6 gramos, cuatro envoltorios de marihuana que pesaron 9 gramos, una balanza de precisión, 71.600 pesos, diez celulares y la bicicleta mountain bike.