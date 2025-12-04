La Capital | Policiales | Golpe

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

La PDI allanó un tradicional punto de venta de droga de la zona noroeste de Rosario. Apresaron a tres hombres, una mujer y un menor de edad

4 de diciembre 2025 · 17:23hs
La PDI hizo un operativo de microtráfico en el Barrio 7 de Septiembre. Entre los detenidos hay tres hombres

La PDI hizo un operativo de microtráfico en el Barrio 7 de Septiembre. Entre los detenidos hay tres hombres, una mujer y un adolescente 

Tres hombres, una mujer y un adolescente quedaron detenidos luego de cuatro allanamientos realizados en el llamado “Búnker del medio”, un legendario punto de venta de drogas de la zona del barrio 7 de Septiembre. En las requisas se secuestró una escasa cantidad de droga y celulares.

Los allanamientos fueron realizados el miércoles por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). La fiscal de Microtráfico Brenda Debiasi había solicitado identificar varios domicilios en un barrio Fonavi. Si bien en las requisas no se constataron maniobras de venta de droga en esos lugares, se obtuvieron indicios de que las transacciones se estaban realizando en el llamado “Búnker del Medio”, lo que dio origen a otros allanamientos.

Así, el personal de la PDI allanó cuatro domicilios en un pasillo ubicado en el pasaje 1467 entre la calle 1471 y Sánchez de Loria. En tres de las viviendas requisadas solo se secuestraron algunos teléfonos celulares, pero no se encontró drogas ni hubo detenidos.

>>Leer más: Nuevo allanamiento y detenciones en el famoso" búnker del medio" de barrio 7 de septiembre

Finalmente, en una casa del pasillo ubicado en el pasaje 1467 entre Tarragona y Sánchez de Loria el allanamiento ofreció resultados. En el lugar se identificó a Catherine C., de 23 años, y a un adolescente de 15. Además se hallaron 12 envoltorios de cocaína y cuatro celulares.

Más detenidos

En ese contexto los policías también identificaron a tres personas que estaban en el pasillo: Juan José G., de 37 años; Julio Oscar G., de 34, y María Laura G., de 39. En ese momento también fue apresado, pero en la vía pública, Ricardo Daniel C., de 39, cuando intentaba descartar un bollo de papel en el que se hallaron 21 envoltorios de cocaína y cuatro de marihuana. Junto con él fue demorado Sebastián F., de 44 años.

>>Leer más: Murió tras ser baleado desde una moto frente a un histórico quiosco de drogas

Como uno de los sospechosos estaba mencionado en investigaciones, la fiscal habilitó que se allanara su vivienda donde solo se halló una balanza de precisión con vestigios de droga, cuatro celulares y una bicicleta mountain bike que también estaba mencionada en un informe de los pesquisas.

Finalmente Debiasi ordenó la detención de Sebastián F., Ricardo C., Julio G., Catherine C. y el adolescente. En cuanto al material secuestrado en todo el operativo, se indicó que hubo 33 envoltorios de cocaína con un peso total de 6 gramos, cuatro envoltorios de marihuana que pesaron 9 gramos, una balanza de precisión, 71.600 pesos, diez celulares y la bicicleta mountain bike.

Noticias relacionadas
El edificio donde ocurrió el crimen.

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos atacantes balearon el frente de la fábrica Hielo Rosario en barrio Bella Vista.

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Algunos elementos secustrados durante los distintos allanamientos a los policías. 

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

El Chevrolet Astra al momento de ser registrado

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Ovación
El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza
OVACIÓN

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Policiales
Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez