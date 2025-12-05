La Capital | Ovación | Argentina

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

La selección campeona del mundo jugará contra Argelia, Austria y Jordania sin la necesidad de largos viajes

5 de diciembre 2025 · 16:34hs
Argentina integrará el grupo junto a Argelia

Argentina integrará el grupo junto a Argelia, Austria y Jordania. 

 

Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupo de la Copa del Mundo del próximo año. En el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección campeona del mundo en Qatar 2022 se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Estos cuatro equipos integrarán el Grupo J y los nueve partidos se jugarán en el corazón geográfico de Estados Unidos. Eso le evitará a la selección de Lionel Scaloni tener que viajar a México o Canadá.

Argentina jugará en dos sedes: Kansas y Dallas.

El esquema para la selección argentina es el siguiente:

Primer partido: Kansas City Stadium, el martes 16 de junio.

Segundo partido: Dallas Stadium, el lunes 22 de junio.

Tercer partido: Dallas Stadium, el sábado Sábado 27 de junio.

Leer más: Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

El sorteo le otorgó a Argentina la ventaja logística de concentrar dos de sus tres partidos en Dallas, lo que minimiza el desgaste por los desplazamientos. La ciudad de Dallas (Texas) cuenta con el AT&T Stadium, uno de los más grandes y modernos de Estados Unidos.

El reto para la selección argentina

El resultado de este grupo definirá el camino de playoffs. Si Argentina finaliza en el primer lugar (1º Grupo J), enfrentará una ruta estratégicamente más difícil que otros cabezas de serie, ya que su primer rival en 16avos de final será el segundo clasificado del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). A priori, ese rival bien podría ser la Uruguay del rosarino Marcelo Bielsa.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo que Argentina conquistó en Qatar 2022.

La promesa de Lionel Scaloni antes del sorteo del Mundial: "Seguiremos compitiendo"

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania

Rosario Goitía, María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, las tres diputadas que fueron víctimas de comentarios fuera de lugar en el Congreso

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Rosario Goitía, María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, las tres diputadas que fueron víctimas de comentarios fuera de lugar en el Congreso

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Lo último

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Durante 2025 hubo siete jornadas entre las diferentes categorías. Las autoridades del autódromo enviaron un pedido al Concejo para tener al menos 12 carreras
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Ovación
Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo
Ovación

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Newells: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Policiales
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

La Ciudad
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"