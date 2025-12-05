Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupo de la Copa del Mundo del próximo año. En el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección campeona del mundo en Qatar 2022 se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Estos cuatro equipos integrarán el Grupo J y los nueve partidos se jugarán en el corazón geográfico de Estados Unidos. Eso le evitará a la selección de Lionel Scaloni tener que viajar a México o Canadá.

Primer partido: Kansas City Stadium, el martes 16 de junio.

Segundo partido: Dallas Stadium, el lunes 22 de junio.

Tercer partido: Dallas Stadium, el sábado Sábado 27 de junio.

Leer más: Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

El sorteo le otorgó a Argentina la ventaja logística de concentrar dos de sus tres partidos en Dallas, lo que minimiza el desgaste por los desplazamientos. La ciudad de Dallas (Texas) cuenta con el AT&T Stadium, uno de los más grandes y modernos de Estados Unidos.

El reto para la selección argentina

El resultado de este grupo definirá el camino de playoffs. Si Argentina finaliza en el primer lugar (1º Grupo J), enfrentará una ruta estratégicamente más difícil que otros cabezas de serie, ya que su primer rival en 16avos de final será el segundo clasificado del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). A priori, ese rival bien podría ser la Uruguay del rosarino Marcelo Bielsa.