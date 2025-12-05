Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

La nueva película ambientada en las fiestas de fin de año combina humor, romance y caos festivo ambientado en Londres

Los protagonistas de esta película son de actores de renombre como Olivia Holt y Connor Swindells

Netflix inició el último mes del año con una tradición: estrenos de producciones festivas acorde a la época. En ese marco, “Un robo muy navideño” se ubicó entre los primeros puestos del ranking global apenas se estrenó.

El título llegó a la plataforma el 26 de noviembre y se consolidó como una de las propuestas preferidas por la audiencia en la previa de las fiestas debido a su tono liviano, su estética navideña y un humor apto para todo público.

La trama combina enredos, tensión y romance. Hay una creciente atracción entre los protagonistas, que chocan entre sí mientras intentan concretar el robo. Además, la historia también explora momentos más íntimos ya que se revelan las motivaciones y heridas personales de los personajes.

De qué trata “Un robo muy navideño”

"Un robo muy nvaidseño", dirigida por Michael Fimognari, presenta a Sophia (Olivia Holt), una empleada creativa que trabaja en un comercio emblemático de Londres, y a Nick (Connor Swindells), un reparador que intenta salir de sus deudas antes de Navidad.

Ambos enfrentan situaciones personales complejas: Sophia llegó desde Filadelfia para cuidar a su madre, quien atraviesa una enfermedad. La presión económica y el trato exigente de su jefe la empujan a buscar una salida urgente. Por otro lado, Nick sobrevive con arreglos menores y enfrenta una crisis financiera que se agrava con la llegada de las fiestas.

Cada uno decide ejecutar un robo a la tienda más famosa de Londres durante Nochebuena, sin saber que el otro tiene el mismo objetivo. La coincidencia los obliga a coordinar un plan improvisado mientras sortean sistemas de seguridad, empleados curiosos y el incesante movimiento de clientes.

Tráiler oficial de "Un robo muy navideño"