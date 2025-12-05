Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

Netflix inició el último mes del año con una tradición: estrenos de producciones festivas acorde a la época. En ese marco, “Un robo muy navideño” se ubicó entre los primeros puestos del ranking global apenas se estrenó.
La nueva película ambientada en las fiestas de fin de año combina humor, romance y caos festivo ambientado en Londres
El título llegó a la plataforma el 26 de noviembre y se consolidó como una de las propuestas preferidas por la audiencia en la previa de las fiestas debido a su tono liviano, su estética navideña y un humor apto para todo público.
La trama combina enredos, tensión y romance. Hay una creciente atracción entre los protagonistas, que chocan entre sí mientras intentan concretar el robo. Además, la historia también explora momentos más íntimos ya que se revelan las motivaciones y heridas personales de los personajes.
"Un robo muy nvaidseño", dirigida por Michael Fimognari, presenta a Sophia (Olivia Holt), una empleada creativa que trabaja en un comercio emblemático de Londres, y a Nick (Connor Swindells), un reparador que intenta salir de sus deudas antes de Navidad.
Ambos enfrentan situaciones personales complejas: Sophia llegó desde Filadelfia para cuidar a su madre, quien atraviesa una enfermedad. La presión económica y el trato exigente de su jefe la empujan a buscar una salida urgente. Por otro lado, Nick sobrevive con arreglos menores y enfrenta una crisis financiera que se agrava con la llegada de las fiestas.
Cada uno decide ejecutar un robo a la tienda más famosa de Londres durante Nochebuena, sin saber que el otro tiene el mismo objetivo. La coincidencia los obliga a coordinar un plan improvisado mientras sortean sistemas de seguridad, empleados curiosos y el incesante movimiento de clientes.