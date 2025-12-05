La Capital | Zoom | Netflix

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares

La plataforma realizó uno de los movimientos más grandes de la historia del entretenimiento y adquirió también sus estudios de cine, televisión, HBO Max y HBO

5 de diciembre 2025 · 18:11hs
Este viernes

Este viernes, Netflix confirmó que adrquirió Warner Bros. Discovery.

Netflix anunció uno de los movimientos más grandes en la historia del entretenimiento y confirmó la compra de Warner Bros. Discovery por unos 82.700 millones de dólares. Esta operación impacta de manera profunda en la industria y plantea interrogantes sobre el futuro del negocio de la plataforma de streaming.

Esta compra podría cambiar por completo a la industria del entretenimiento y señalaron que “se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026”.

Al respecto, indicaron que “esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel”. Cabe destacar que esta compra incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Por ello, la plataforma de la N podría llegar a recibir grandes franquicias, series y películas como Juego de Tronos, el Universo DC, El Mago de Oz, Los Soprano y The Big Bang Theory, entre otros. La fusión promete generar un nuevo cambio en la industria audiovisual al unir el alcance internacional de Netflix con el legado de Warner.

El objetivo de Netflix

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, destacó Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, y mencionó que combinarán “la increíble colección de series y películas” de ambas plataforma, lo que les permitirá “ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

Este movimiento generó debates en Estados Unidos, donde las autoridades advierten que la compra de HBO Max podría otorgarle un “poder excesivo” a Netflix dentro del mercado del streaming, según indicó The Wall Street Journal.

Una de las dudas más grandes que se vienen en torno a la postura de la plataforma es cómo manejarán el lanzamiento de estrenos, ya que Discovery acostumbra a estrenar sus películas en las salas de cine mucho tiempo antes de llevarlas al streaming, mientras que Netflix produce directamente para nutrir su servicio de suscripción.

