Domingo de cierre de la exposición Emergentes: arte, plantines, y globos en el CEC

Este domingo finaliza la muestra de artistas de todo el país, con activaciones donde el público podrá llevarse gratis plantines, semillas y globos que forman parte de las obras.

La muestra "Emergentes" llega a su fin el domingo con una jornada de desmontaje participativo

La exposición Emergentes 2025 llega a su final con una jornada muy especial en el CEC . Este domingo 7, de 16 a 20, se realizará el desmontaje colectivo de las obras “Paisaje Futuro” y “Masa boba” donde el público podrá llevarse gratis plantines, semillas y globos que formaron parte de las mismas. La actividad es libre y gratuita.

La muestra ocupa la planta baja del CEC y reúne obras de artistas de todo el país seleccionados y premiados a través de una convocatoria nacional, que promueve la experimentación y el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas.

>> Leer más: El Castagnino Macro suma una obra de Diana Aisenberg con el programa Zurich Matching Funds

La instalación “Paisaje futuro”, de Tadeo Homps (Buenos Aires) será desmontada públicamente este domingo y como parte de la propuesta se realizará la entrega de plantines de manera gratuita a quienes visiten la muestra. Además, junto al Centro Agroecológico Biodinámico Rosario - Banco de Semillas Ñanderoga se repartirán semillas con el compromiso de contribuir al sostenimiento de la socialización futura de la biodiversidad cultivada en la ciudad.

El público podrá también ser parte del desmontaje de “Masa boba”, la instalación de Julia Martínez y Paulina Santi (Rosario), llevándose los globos BoBo que la componen.

Por otro lado, podrán recorrer las intervenciones “El sueño de la casa propia”, de Nicolás Gómez (Rosario), “Monstruo del Paraná”, de Florencia Silva (Mar del Plata), Mar Legón (Mar del Plata) y Selene Cráteres (Córdoba), “Silvia la vidente”, de Tarcisio Drusin (Rosario) y “El último hogar de los pájaros”, de Francisco Paccini (Mar del Plata).

Desde el hall del CEC, recorriendo los pasillos hasta los galpones podrán verse los proyectos de Fotografía Experimental “Presión y superficie”, de Alfredo Teófilo Cuello (Santa Rosa del Conlara, San Luis); “Análogo digital”, de Facundo Martín Alejandro Dondo Salinas (Rosario); “1000 años al sol”, de Gabriela Ballesi (Buenos Aires); y “Papelitos”, de Julieta López (Rosario), “Autorretrato en el hospital”, de Almendra Acosta (San Fernando del Valle de Catamarca) y “Alive”, de Luciana Guerra (Rosario).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro de Expresiones Contemporaneas (@cec_rosario)

>> Leer más: Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Además habrá un cine con almohadones gigantes para recostarse, tomar mates y ver: “¡Ño!”, de Silvana Staudinger, (Santa Rosa), “PECHUGUITA”, de CALEIDO: Sofia Luz Prado (Rosario), “De Otro mundo II”,de Paola Guglietti (Buenos Aires), “Peste”, de Natacha Ambros (La Plata), “FRACASO”, de Macarena Villalobo (Rosario), “Épica”, de Agustina Siffredi y Ailín Arancón Agelet (Rosario), “Un ensayo sobre el rojo”, de Eva Nirich (Córdoba), “Adiós por ahora”, de Valentín Caso Rosendi (La Plata), “EQUILIBRIO”, de Tomas Melisa (Santa Fe), “Utopía”, de Daiana Rodríguez Q. (Caballito), “Militancia: Tríptico, La Calle”, de Alejandro Saenz (Buenos Aires), “Visiones del Fungiceno”, de Angel Salazar (Buenos Aires) y “Rosario, Santa Fe”, de Julia Urresti y Facundo Dondo (Rosario).

Más sobre Emergentes

Emergentes es un programa del CEC que promueve la práctica artística como un espacio de investigación sensible, encuentro y experimentación. Acompaña procesos experimentales de artistas en etapa de exploración, ofreciendo un espacio para compartir con el público las búsquedas y ensayos que dan forma a sus poéticas. Además de los proyectos que se exhiben en esta oportunidad, las obras FUTURISTMOS, de Lucia Rondina (Santa Fe), Temporal de Natalia Scuzarello (Buenos Aires) y Error de Identidad, de Bernardo Clausi (La Plata) también fueron seleccionados, premiados y expuestos en el 2025. Click acá para ver más información de la presente edición.