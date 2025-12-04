Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

El club Banco será el escenario el viernes 12 de una velada de boxeo que promete, con el campeón sudamericano OMB mediano, Erik Miloc, el Acorazado

Erik Miloc, el Acorazado rosarino, que irá por Nahuel García el viernes 12 en Banco. Gran cita del boxeo en la ciudad.

El boxeo rosarino se prepara para una gran velada. Será dentro de una semana, en el gimnasio cubierto del club Banco . El viernes 12, desde las 21 con transmisión en directo de ESPN3, se presentará uno de los púgiles rosarinos de mayor proyección, el invicto Erik Miloc , el Acorazado , recientemente campeón sudamericano OMB.

Miloc, de 25 años y 10 peleas como profesionales, todas ganadas (9 por KO) , tendrá enfrente a un gran oponente. Es que el cordobés Nahuel “Caña” García es un mediano con un buen récord (21 combates, con 18 victorias —16 antes de tiempo— y tres derrotas).

La última derrota de García fue ante el chaqueño Diego Ramírez en enero, por descalificación ante un golpe bajo. Esa pelea fue por el título sudamericano OMB que precisamente Ramírez defendió en agosto ante Miloc

Fue en Sportivo Federal, donde el rosarino lo venció por un contundente nocaut en el tercer asalto, alzándose por el título que volverá a buscar García.

Erik Miloc y otras varias propuestas

Con producción de Funes Boxing Promotions, la velada contará con otras peleas de semifondo; Michell Banquez vs Maxi Maidana; Simón Agatti vs Jonathan Gatto; Darío Soto vs Mariano Sandoval; Pablo Fredes vs Ignacio Andino y Alex Alfonso vs César Toloza.

Pablo “Discoteca” Fredes y Darío “La Máquina” Soto son boxeadores de la escuela rosarina Liberati Box.

La gran cita en el club Banco de bulevar Rondeau 2935 fue denominada “Coliseo de Campeones” y es sin dudas una gran chance de ver boxeo del bueno.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Passline.