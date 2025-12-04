La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

El club Banco será el escenario el viernes 12 de una velada de boxeo que promete, con el campeón sudamericano OMB mediano, Erik Miloc, el Acorazado

4 de diciembre 2025 · 22:54hs
Erik Miloc

Erik Miloc, el Acorazado rosarino, que irá por Nahuel García el viernes 12 en Banco. Gran cita del boxeo en la ciudad.
Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

El boxeo rosarino se prepara para una gran velada. Será dentro de una semana, en el gimnasio cubierto del club Banco. El viernes 12, desde las 21 con transmisión en directo de ESPN3, se presentará uno de los púgiles rosarinos de mayor proyección, el invicto Erik Miloc, el Acorazado, recientemente campeón sudamericano OMB.

Miloc, de 25 años y 10 peleas como profesionales, todas ganadas (9 por KO), tendrá enfrente a un gran oponente. Es que el cordobés Nahuel “Caña” García es un mediano con un buen récord (21 combates, con 18 victorias —16 antes de tiempo— y tres derrotas).

La última derrota de García fue ante el chaqueño Diego Ramírez en enero, por descalificación ante un golpe bajo. Esa pelea fue por el título sudamericano OMB que precisamente Ramírez defendió en agosto ante Miloc

Fue en Sportivo Federal, donde el rosarino lo venció por un contundente nocaut en el tercer asalto, alzándose por el título que volverá a buscar García.

>>Leer más: Boxeo: La Princesita Bermúdez quiere "unificar todos los títulos del mundo y reinar en la categoría"

Erik Miloc y otras varias propuestas

Con producción de Funes Boxing Promotions, la velada contará con otras peleas de semifondo; Michell Banquez vs Maxi Maidana; Simón Agatti vs Jonathan Gatto; Darío Soto vs Mariano Sandoval; Pablo Fredes vs Ignacio Andino y Alex Alfonso vs César Toloza.

Pablo “Discoteca” Fredes y Darío “La Máquina” Soto son boxeadores de la escuela rosarina Liberati Box.

La gran cita en el club Banco de bulevar Rondeau 2935 fue denominada “Coliseo de Campeones” y es sin dudas una gran chance de ver boxeo del bueno.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Passline.

Sin título
Noticias relacionadas
Las jugadoras del futsal de Rosario, que tuvieron un duro escollo en Posadas en la apertura del torneo nacional.

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Camino a las urnas. Las elecciones en Newells están a la vuelta de la esquina y hay cuatro candidatos a presidente.

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Para Ariel Holan es necesario la llegada de algunos refuerzos y e algo que ya habló con el presidente de Central.

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Alejo Veliz y Enzo Copetti festejan un gol de Central. El ex-Racing estuvo a punto de irse a mitad de temporada.

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Ver comentarios

Las más leídas

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Lo último

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

Recorrida semanal por Pichincha

Recorrida semanal por Pichincha

Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes
Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre
Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Elecciones en Newells: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Elecciones en Newell's: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Ovación
Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Policiales
Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales
La Ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción
Política

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
LA REGION

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante"

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscan los argentinos en Google: El eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscan los argentinos en Google: "El eternauta", el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez