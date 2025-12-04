La Capital | La Ciudad | El Mangrullo

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 empresas interesadas

El llamado a licitación en el predio de la guardería náutica GPS abarca desde servicios de reparación naval hasta ecoturismo en las islas

4 de diciembre 2025 · 09:22hs
El Enapro propuso una concesión por 10 años en El Mangrullo.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Luego de un proceso judicial para recuperar el control de los terrenos, el gobierno de Santa Fe espera terminar el año con la puesta en marcha de un plan de reconversión de El Mangrullo. Fuentes oficiales confirmaron este jueves que ya hay 11 empresas interesadas en presentar diferentes propuestas para definir el pliego de la licitación.

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, anunció la primera recorrida de los potenciales oferentes en un predio de 5 hectáreas. Durante un reportaje en LT8, señaló que la convocatoria es parte de un "proceso muy participativo" con el fin de combinar aportes del sector privado y de toda la comunidad portuaria.

"Cada punto al lado del agua tiene que ser una oportunidad de generar trabajo", dijo el funcionario en cuanto a la política de la cartera para poner en valor todos los espacios en la cuenca del Paraná. En este caso, el proyecto también apunta a mejorar las condiciones de infraestructura de la zona ubicada sobre la desembocadura del arroyo Saladillo.

¿Cómo es el plan para transformar El Mangrullo?

La reconversión que impulsa el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) abarca tres sectores diferenciados por su uso. El área principal es la de la Guardería Puerto Sur (GPS), que ocupa casi dos hectáreas frente al río. El establecimiento dejó de funcionar en octubre y no se descarta la posibilidad de mantener este tipo de servicio, pero las autoridades están interesadas en abrir el juego para pensar en otro tipo de actividades comerciales o productivas.

Embed - LA EPE COMPRA MEDIDORES INTELIGENTES PARA HOGARES E INDUSTRIAS - GUSTAVO PUCCINI

Sobre la margen norte del Saladillo se ubican los talleres y depósitos de un astillero. El resto del terreno alejado de la orilla de ambos cauces es una reserva portuaria en donde funcionó el Club MOP, actualmente inactivo. "Se están terminando algunas concesiones y otras han quedado en desuso", apuntó Puccini en cuanto a la situación actual del predio.

>> Leer más: Explota el parque náutico rosarino: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

El llamado a licitación todavía no está definido porque el pliego se encuentra en una etapa de desarrollo. Al margen de lo que ocurra al final del camino, el Enapro ya fijó un límite de 10 años para la concesión.

El ministro de Desarrollo Productivo confirmó que la convocatoria se abrió a todo tipo de propuestas. "Operaciones portuarias y servicios, reparación naval, amarre, logística, servicios para buques, barcazas o embarcaciones deportivas", enumeró. Asimismo, el proyecto admite iniciativas ligadas a la gastronomía y el ecoturismo en las islas del Delta del Paraná.

En relación el uso de los terrenos, el funcionario remarcó la necesidad de reconvertir el espacio para que "tenga una vinculación comunitaria con el lugar". La guardería náutica puede llegar a alojar cerca de 300 embarcaciones en un mercado con una demanda creciente, pero no es la única opción que está sobre la mesa.

¿Cuándo se licita el predio de El Mangrullo?

Después de la recorrida de este jueves, el Enapro programó un reunión informativa por videoconferencia para seguir conversando con los inversores interesados. La convocatoria se fijó para este miércoles a las 10 de la mañana y es uno de los últimos pasos para redactar el pliego.

Embed

Puccini confirmó que el ente recibirá propuestas hasta el 29 de diciembre. Finalmente, el comité evaluador tomará la decisión en base a las características técnicas y económicas, así como los antecedentes de las empresas postulantes.

>> Leer más: Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Si bien el predio cuenta con galpones, depósitos y una caleta, entre otras instalaciones, la provincia planteó la necesidad de ampliar el acceso al área. El punto clave del mapa de las reformas es el puente de la cortada que se conecta con avenida Nuestra Señora del Rosario y cruza sobre el brazo seco del Saladillo. En las condiciones actuales no permite el paso de camiones o equipos de gran tamaño, de modo que se impone una mejora en este sentido para pensar en aprovechar al máximo el sector de 270 metros frente al río Paraná.

