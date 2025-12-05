Diez dotaciones de bomberos trabajan en incendio en planta de compostaje

Diez dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario y de la zona cercana, junto a personal de Zapadores trabajaban en la extinción de un incendio generalizado que se declaró este viernes a la madrugada en la planta municipal de reciclaje y compostaje ubicada en avenida Las Palmeras y Uriburu, en la zona sudoeste de Rosario.

El siniestro se declaró alrededor de las 5. De acuerdo a las primeras informaciones, no se registraron personas heridas. Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en el sector de compostaje y se propagó rápidamente a casi todo el predio. Por el momento, no se pudieron establecer la causa del fuego.

Además de las cinco unidades de Bomberos Voluntarios de Rosario, también participaban una dotación de Pérez, una de Funes, una de Capitán Bermúdez y dos de Bomberos Zapadores de Rosario. Los socorristas también recibieron el apoyo de cubas de agua suministradas por la Municipalidad de Rosario.

En declaraciones a LT8, el subsecretario de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, Luciano Marelli, señaló desde el lugar donde trabajaban los bomberos que el siniestro "se inicio a las 5 de la mañana en uno de los galpones. El fuego se propagó en un sector donde se trabaja con compos, es decir residuos que se van moviendo para generar compostaje. Eso fue lo que se incendió. Afortunadamente, no hubo heridos. Apenas el personal de seguridad que tenemos las 24 horas detectó el fuego llamó los bomberos. Cuando llegaron los bomberos pudieron ir controlando la situación, pero ahora hay que ir enfriando el lugar para evitar que el fuego se propague a otros sectores".

incendio planta municipal de reciclaje01 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Estamos muy agradecidos a las dotaciones de bomberos que llegaron rápidamente, pero seguramente queden más horas de trabajo para enfriar todo. Estos son residuos que están en descomposición. Hay que asegurarse de que todo se enfríe para que no haya propagación. Más allá de los daños en el galpón, no había maquinarias adentro. Solo material en descomposición en forma cubierta. Hay una parte que se hace a cielo abierto y otra en forma cubierta, que fue la afectada por el juego. No había máquinas en el lugar, pero hay una parte de la estructura que se debilitó ", agregó. Marelli.

Al ser consultado sobre una posible causa del incendio, el funcionario estimó que "a priori fue la combustión de los materiales almacenado allí por el calor que generan, pero hay que esperar las pericias que realizarán los bomberos para establecer fehacientemente las causas del fuego".

incendio planta municipal de reciclaje03 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Uno de los bomberos que participaba del operativo contó a los medios de comunicación que lo que ardió "fue todo material de reciclaje. El sector oeste de la planta ya está controlado, el este se sigue trabajando, aún quedan llamas, allí colapsó el techo y es más complejo porque hay que liberar espacio para poder actuar con agua. No habría peligro de derrumbe porque se actuó rápidamente para bajar la temperatura. Tenemos para varias horas más de trabajo para enfriar todo. Las causas están en investigación de los peritos. Es muy complejo por la gran cantidad de humo que se emana de la combustión de esa clase de material", agregó.