Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

El conductor explicó cómo funciona un sistema poco conocido para viajar por distintos países con un solo boleto de avión

5 de diciembre 2025 · 11:36hs
Marley viralizó un pasaje económico para recorrer el mundo 

Marley viralizó un pasaje económico para recorrer el mundo 

En los últimos días, el conductor de televisión Marley, reconocido por sus viajes alrededor del mundo y por su programa en el que recorre distintos países junto a figuras argentinas, visitó el canal de streaming Olga, en el programa "Soñé que volaba". Allí sorprendió al revelar detalles sobre un pasaje aéreo que permite dar la vuelta al mundo en un año.

“Tenes que dar sí o sí la vuelta al mundo, no podés retroceder. Es la quinta vez que lo hago y vas parando: tenés 16 lugares para bajar. Podes retroceder un mínimo dentro del mismo contiente”, comentó Marley, refiriéndose a este particular tipo de pasaje que pocos saben que existe.

Además, explicó la diferencia de costos en comparación con comprar vuelos separados para recorrer varios países: “No sale nada en comparación con lo que te costaría comprar 16 pasajes. Lo podés usar durante un año entero”.

A partir de sus declaraciones, muchos comenzaron a preguntarse de qué se trata este pasaje que permite viajar por el mundo a un costo más accesible.

Se trata de los "Round The World Tickets (RTW)", ofrecidos por alianzas aéreas como OneWorld, SkyTeam y Star Alliance, que permiten planificar un itinerario global y adquirir un único boleto para dar la vuelta al mundo.

Cómo funcionan el "Pasaje vuelta al mundo"

Los pasajes conocidos como "Round The World Tickets" permiten recorrer distintos puntos del planeta con un único boleto que incluye múltiples escalas. Según explica Star Alliance en su sitio oficial, se trata de una “tarifa flexible que ofrece una relación calidad precio excepcional" en la que se "puede visitar el 98 % de los países del mundo".

Para acceder a este tipo de ticket, el viaje debe comenzar y finalizar en el mismo país y seguir siempre una dirección global: Del este al oeste o del Oeste hacia el este (sin retroceder entre continentes).

El sistema de planificación de Star Alliance facilita el armado del itinerario: permite elegir destinos arrastrando y soltando en el mapa, calcular automáticamente las tarifas y validar que el recorrido cumpla con las normas establecidas.

Los requisitos para el "Pasaje vuelta al mundo"

En cuanto a los requisitos, el pasaje exige realizar como mínimo dos paradas y cruzar tanto el océano Atlántico como el Pacífico una vez durante el recorrido. Además, la duración total del viaje puede extenderse desde diez días hasta un año, con la opción de incluir entre dos y quince paradas.

Un aspecto fundamental es que, antes de comprar un pasaje RTW, el viajero debe definir todos los destinos que desea visitar, ya que todos los tramos se adquieren en conjunto antes de iniciar el viaje.

Cómo se compran el "Pasaje vuelta al mundo"

Para adquirir un pasaje vuelta al mundo hay que seguir un proceso sencillo que consta de cuatro pasos. El primero consiste en seleccionar los destinos: se ingresa la ciudad de origen y luego se van agregando las distintas paradas, ya sea escribiendo el nombre de cada ciudad o eligiéndolas directamente en el mapa interactivo.

Una vez definidos los lugares a visitar, el sistema propone automáticamente los vuelos disponibles para cada tramo, aunque también es posible elegir manualmente las opciones.

El siguiente paso es completar los datos personales, incluyendo información de contacto y documentos de identificación para validar la reserva. Finalmente, solo queda ingresar los datos de pago para concretar la compra y finalizar la transacción.

Cuánto cuesta el "Pasaje vuelta al mundo"

El precio del pasaje, depende de la ruta seleccionada: la cantidad de escalas, la clase de vuelo y desde dónde parten.

Un billete RTW en clase económica suele costar entre 2.500 y 6.000 dólares. Si se quieren visitar muchos continentes, con varias escalas, puede subir entre 5.000 y 10.000 dólares.

