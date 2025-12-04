Entró a robar en una casa en Pérez y lo mataron de un escopetazo

La Ciudad
Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales
Política
Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción
La Ciudad
La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario
LA REGION
Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
Política
Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante"
LA CIUDAD
Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
Tendencias
Qué buscan los argentinos en Google: "El eternauta", el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Policiales
Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
Información General
Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Policiales
Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
La Región
Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
OVACIÓN
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN
Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
Politica
Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Política
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Ovación
Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's
la region
Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas