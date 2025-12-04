La Capital | Policiales | robo

Entró a robar en una casa en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ingresaron a una vivienda de Santa Fe al 1000, no se llevaron nada y, al salir, se encontraron con el hijo del dueño que estaba armado con una escopeta

4 de diciembre 2025 · 20:59hs
La escopeta del hijo del dueño de casa

La escopeta del hijo del dueño de casa, con la que disparó y mató al ladrón.

Un delincuente que entró a robar a una casa en la localidad de Pérez fue asesinado con un disparo de escopeta en la tarde de este jueves, cuando el hijo del dueño de casa fue alertado de que estaban asaltando a su padre y se presentó armado. Un cómplice del ladrón se dio a la fuga en un automóvil que lo esperaba en las inmediaciones.

El episodio se produjo en Santa Fe al 1000, en Pérez, donde dos delincuentes se disponían a ingresar al domicilio de Juan José A. aproximadamente a las 14. En ese preciso instante fueron descubiertos por Julio S., empleado de Juan José, quien fue abordado por los delincuentes. Según su relato, los hombres abrieron la puerta con una llave e intentaron introducirlo a la casa por la fuerza, pero éste logró zafarse y cruzó a la vivienda de Ángel A., hijo de Juan José.

Mientras tanto, los asaltantes ingresaron a la casa, le apuntaron a Juan José con una pistola calibre 9 milímetros y le exigieron dinero, aunque el dueño de casa les dijo que no tenía.

Cuando los asaltantes salieron a la calle se encontraron con Ángel, quien empuñaba una escopeta calibre 12/70 monoposta y les gritaba que se arrojaran al piso. Uno de los delincuentes sacó un arma pero no llegó a abrir fuego: Ángel le disparó y el ladrón cayó herido de muerte.

El cómplice alcanzó a abordar un auto gris que lo esperaba a algunos metros de la casa, en el que finalmente huyó junto al conductor.

Ángel se entregó a la Policía y quedó detenido.

Personal del Gabinete Criminalístico secuestró el teléfono celular de la víctima mortal, la pistola calibre 9 mm y la escopeta calibre 12/70. Informática Forense constató que las cámaras de videovigilancia ubicadas en los domicilios de Juan José y de Ángel no resguardan grabación.

