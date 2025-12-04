La Capital | La Ciudad | Departamentos

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

El Colegio de Arquitectos de zona sur distinguió proyectos públicos y privados que hacen un aporte significativo a la vida en la ciudad

4 de diciembre 2025 · 16:33hs
El memorial de la tragedia de Salta 2141, la restauración de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el local de The Wine Bar, en Pichincha, y un edificio de departamentos de barrio Lourdes fueron distinguidos en el marco del concurso "Obra Construida" que realiza la delegación local del Colegio de Arquitectos.

El certamen busca reconocer y estimular el aporte que los trabajos de los profesionales "le impregnan al contexto cultural, social, urbano y rural de la región", según se destaca en su convocatoria. El concurso se realiza desde 2020 y pone el acento en las obras que, por su calidad y compromiso, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad, a partir de su relación con el entorno, el medio ambiente, la historia y la geografía del paisaje.

El su sexta edición, se presentaron 59 obras que fueron divididas en nueve categorías: edificios institucionales, comerciales, recreativos, oficinas, edificios especiales, viviendas unifamiliares, viviendas colectivas de baja y mediana escala, reformas y ampliaciones y restauración patrimonial.

“El premio Obra Construida permite mirar nuestra producción con otros ojos. Cada trabajo premiado muestra lenguajes y maneras de habitar la ciudad que merecen ser compartidas. Este es un momento para reconocer el esfuerzo de quienes proyectan y construyen, pero también para reafirmar el rol social de la arquitectura”, señaló la arquitecta cordobesa Soledad Patiño, presidenta del Jurado, integrado también por los profesionales Laura Delma, Lia Lavarello, Martín Ferrero, Sebastián Bechis y Mariel Suárez.

En esta edición, el jurado decidió distinguir aquellas obras que, “por la calidad de sus propuestas arquitectónicas, expresan un ejercicio profesional comprometido, enriquecen la disciplina y promueven nuevas miradas”. Se destacó especialmente el valor de las intervenciones que logran un aporte significativo al contexto en el que se insertan y fortalecen a la arquitectura como herramienta transformadora.

También se otorgaron menciones a obras que —según expresó el jurado— “demostraron una exploración rigurosa de aspectos tipológicos, espaciales, materiales y tecnológicos”. Estas propuestas se valoraron “por su sensibilidad frente al entorno y su capacidad de responder con solvencia y creatividad a los desafíos de cada situación”.

Los premios

En la categoría edificios institucionales el primer premio fue para el memorial que recuerda a las 22 víctimas de la tragedia de calle Salta 2141. El edificio que aloja un espacio de memoria en la planta baja y en los pisos superiores albergará al Instituto Provincial del Profesorado de Música N° 5932 Carlos Guastavino, lleva las firmas de Federico Castellani, Mauro Grivarello Bernabe, Leonardo Losada y la colaboración de Walter Salcedo.

Entre los edificios comerciales, el primer premio lo llevó el local de The Wine Bar, el bar de vinos de Jujuy 2269 proyectado por Jerónimo Berta y Fernando Ferreyra, con la colaboración de Martina Chaparro, Manuel Solmi, Maria del Huerto Bidegorry, Patricio Landolfo, Antonia D`amelio, Federico Tolosa, Manuel Cucurell y Sofia Caleri.

En Edificios recreativos se premió el equipamiento de Vida Club de Campo, el un barrio cerrado en Funes, situado sobre una de las arterias principales de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional Rosario. Sus autores fueron Martín Aloras, Manuel Cucurell, Máximo Rey, Germán Merciadre, Jerónimo Berta y colaboraron Emanuel Mancini, Florencia Meucci y Sofia Giancarelli.

Entre los edificios de oficinas obtuvo el primer premio la construcción de la metalúrgica Jorge Manes SA, de Thomas Edison 1321, Villa Gobernador Galvez, construido porGuillermina Iglesia, y María Eva Contesti, junto a Delfina Dall'Asta, Florencia Fiori, Juan Igancio Cingolani, Carlos Moine, Martin Manes, Jorge Manes, AC Ingenieria y Loza Arquitectura.

En la categoría edificios especiales, se premio la sede de Quiro, de Alem 1517, con autoría de Guillermina, Borgognone, María Alejandra García Lodi, Germán Rodríguez Labarre y Pedro Soria, y el aporte de Valentina Arroyo, Emilio Farías y Santiago Ghione.

El primer premio de la categoría viviendas unifamiliares fue para una casa en la localidad de Empalme Villa Constitución, de Guido Aybar Maino, con la colaboración de Eduardo Dipre.

El edificio SanJu, de San Juan 2441, se llevó el primer premio en la categoría viviendas colectivas baja y mediana escala, Sus autores son Diana Chiatello, Paula Matiasevich y Melina Spinetta, con la colaboración de Lucrecia Rossi, David Pippa, Camila Barrera, Giuliana Grivarello y Ana Delgado.

Y una casa de pasillo del barrio Pichincha fue distinguida en la categoría de reformas y ampliaciones. La obra es de Victoria Fucksmann y Sofía Rothman, con la colaboración de Valerio Lioi, Oriana Temperini.

Finalmente, en la categoría restauración patrimonial, el jurado destacó el proyecto de la Facultad de Derecho de la UNR, trabajo realizado por Guillermo Bas, Mariano Leguizamón, Gabriel Mazzarello.

También se entregaron menciones al Multiespacio de avenida Arturo Illia y Av. San Nicolás, Funes, el restaurante Barrio Vida Lagoon, de Funes, el Parque Urbano de Timbúes, las oficinas de Laboratorio Spraytec, en el parque industrial Roldán, los consultorios externos Instituto Gamma, de Rosario, el ingreso proveedores de Vida Club de Campo, en Funes.

Entre las viviendas particulares recibieron menciones Casa Estudio y Casa Lj, de Rosario, Casa PG, de Roldán, La Ballena, de Barrio Puerto Paraíso, General Lagos y La Taba y Los Tizones, ambas de Funes. También el Edificio Muelle 18, Tamiz Urbano, ambos de Rosario, una casa temporaria de Pueblo Esther y la ex casa La Boca, de Rosario

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
