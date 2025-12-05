La Capital | La Ciudad | fin de semana largo

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El pronóstico de cada día, según expertos del Servicio Meteorológico Nacional

5 de diciembre 2025 · 14:04hs
Se esperan lluvias para el último día del fin de semana largo

Foto: Virginia Benedetto/La Capital.

Se esperan lluvias para el último día del fin de semana largo

Este viernes caluroso donde la sensación térmica alcanzó los 33° da comienzo a un fin de semana largo que podría terminar pasado por agua, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la ciudad de Rosario

Además, para el comienzo de la semana próxima se espera la temperatura descienda considerablemente, lo que le dará un respiro a los rosarinos.

>> Leer más: Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo

Para empezar, el sábado la máxima será de 31°, mientras que la mínima se posicionará en 21°. El cielo estará parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado, y fuertes ráfagas de viento en la noche.

Para el domingo el SMN anticipa que estará mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º, y nuevamente ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h.

El lunes feriado el tiempo cambiará: habrá un marcado descenso en la máxima, que no superaría los 22º, y una mínima de 18º. El cielo estaría mayormente nublado con algunas chances de chaparrones en la noche, otra vez con fuertes ráfagas de viento. En el sur de la provincia se podrían registrar algunas tormentas fuertes, pero aisladas.

Ya terminado el fin de semana largo, el martes habría vientos moderados con ráfagas intensas durante toda la jornada, con la máxima en alza (en torno a los 28º) y la mínima en baja (15º).

Noticias relacionadas
La industria del turismo aprovecha los feriados.

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

Durante el fin de semana largo, desde la Estación Fluvial más de 2.200 bañistas cruzaron en lancha hasta el Banquito San Andrés.

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

El autódromo de Rosario es buscado por las principales competencias del automovilismo nacional

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

La nueva ministra Alejandra Monteoliva y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Lo último

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Durante 2025 hubo siete jornadas entre las diferentes categorías. Las autoridades del autódromo enviaron un pedido al Concejo para tener al menos 12 carreras
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ovación
Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo
Ovación

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Newells: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Policiales
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

La Ciudad
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"