El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Este viernes caluroso donde la sensación térmica alcanzó los 33° da comienzo a un fin de semana largo que podría terminar pasado por agua, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la ciudad de Rosario

Además, para el comienzo de la semana próxima se espera la temperatura descienda considerablemente , lo que le dará un respiro a los rosarinos.

Para empezar, el sábado la máxima será de 31°, mientras que la mínima se posicionará en 21°. El cielo estará parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado, y fuertes ráfagas de viento en la noche.

Para el domingo el SMN anticipa que estará mayormente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º, y nuevamente ráfagas nocturnas de hasta 50 km/h.

El lunes feriado el tiempo cambiará: habrá un marcado descenso en la máxima, que no superaría los 22º, y una mínima de 18º. El cielo estaría mayormente nublado con algunas chances de chaparrones en la noche, otra vez con fuertes ráfagas de viento. En el sur de la provincia se podrían registrar algunas tormentas fuertes, pero aisladas.

Ya terminado el fin de semana largo, el martes habría vientos moderados con ráfagas intensas durante toda la jornada, con la máxima en alza (en torno a los 28º) y la mínima en baja (15º).