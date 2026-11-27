El actor, que interpreta al expresidente en la serie de Prime Video, entretuvo a los pasajeros hablando por altoparlante en personaje

Leo Sbaraglia se puso en la piel de Carlos Menem durante un vuelo de Uruguay a Argentina y entretuvo a los pasajeros

Leo Sbaraglia está en pleno rodaje de la segunda temporada de “Menem”, la serie de Prime Video donde interpreta al expresidente. Durante un vuelo comercial de Uruguay a la Argentina, el actor se puso en personaje y contó un chiste a través de los altoparlantes del avión, para deleite de todos los pasajeros.

El momento fue registrado por una persona que estaba en el vuelo y difundido a través de Instagram. En el video, se puede ver también a Juan Minujin, que interpreta a un fotógrafo presidencial ficticio, y Griselda Siciliani, quien encarna a Zulema Yoma.

El elenco se encontraba volviendo de Uruguay dado que, como ocurre con gran parte de la producción audiovisual argentina en este momento, el rodaje se desarrolla mayoritariamente en el país vecino, donde hay incentivos para la industria. La última semana de grabación, sin embargo, tendrá lugar en La Rioja, provincia natal del exmandatario.

Con la voz de Carlos Menem, Sbaraglia se comunicó con los pasajeros y contó su entusiasmo por el inminente cierre de la segunda temporada: “Estamos muy contentos y emocionados porque estamos terminando la serie, estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida. Nos vamos a encontrar en Anillaco y vamos a poder trabajar en La Rosadita”.

Además, aprovechó para cantar un chiste presidencial: “Va un riojano al cielo y entra al despacho de Dios y pregunta ‘¿Qué son esos tres relojes?’ y respondió: ‘Bueno, son de Clinton, Churchill, Chirac. Cada vez que uno de esos presidentes hace una macana, gira una hora rápidamente’. ‘¿Y de mi coprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?’ ‘Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador’”.

Qué se sabe de la segunda temporada de la serie "Menem"

La nueva entrega retomará la historia desde la reelección de 1995. Los próximos episodios se centrarán en el segundo mandato, el desgaste político, la presión mediática y el agotamiento de un ciclo. Prime Video confirmó el estreno para 2027 y mantendrá a Ariel Winograd como director.

Habrá recreaciones del encuentro con Madonna, los paseos en Ferrari y el famoso anuncio de los vuelos espaciales. La nueva entrega también profundizará en el impacto de la muerte de Carlos Menem Jr., mostrada al final de la primera temporada.