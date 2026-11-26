El thriller, el drama y el suspenso son los favoritos del momento. De qué se tratan las historias que cautivaron a todos los usuarios

"El cuerpo" es una de las miniseries que llama la atención en Netflix

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix , los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Provenientes de distintos países y con géneros distintos, tres historias vienen captando la atención de una buena cantidad de usuarios en la plataforma.

Con tantos estrenos, es realmente difícil mantenerse actualizado y conocer cada una de las nuevas producciones que llegan al streaming . Entre todas las opciones, sin embargo, siempre algunas historias logran ganarse al público con rapidez. Así que vale hacer un repaso por las tres nuevas series que ya brillan entre lo más visto.

Era de esperarse que “Gordon” se quedara con una buena cantidad de reproducciones, ya que fue uno de los estrenos más esperados del último tiempo. Se trata de una miniserie de thriller de Pablo Trapero hecha en Argentina y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La historia combina drama, política, violencia y suspenso. Está basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador” de Marcelo Larraquy. Inspirada en hechos reales, “Gordon” fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche. Se compone de 7 episodios.

La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina.

“La ley de las bestias”

La intensidad de “La ley de las bestias” está dividida en tan solo 4 episodios, por lo que se trata de una historia ideal para maratonear. Este thriller dramático proveniente de Polonia está basado en hechos reales y mete de lleno a los espectadores en un dilema ético más que intrigante. Dirigida por Kasper Bajon, la miniserie toma su nombre de una ley polaca conocida como “Lex Trynkiewicz”, vigente desde 2014.

La producción se mueve en dos tiempos. Por un lado, la historia comienza en 1988, cuando la muerte de cuatro niños conmociona Polonia y da pie a una exhaustiva investigación policial para atrapar al asesino Mariusz Trynkiewicz. Por otro lado, la miniserie se extiende al año 2014, cuando Trynkiewicz está a punto de ser liberado tras cumplir su condena y la alarma social se enciende.

Así, se abre todo un debate ético alrededor del futuro de Trynkiewicz, donde algunos profesionales, con pruebas psicológicas, sostienen la necesidad de mantener al asesino encerrado, mientras que, otros, se preguntan si no es excesivo aplicar un doble castigo por la misma pena.

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“El cuerpo”

Esta miniserie de drama y suspenso adolescente supo traer a Netflix algo que hace mucho no se veía, y que, sin dudas, se ganó la atención de muchísimos usuarios. Creada por Quinn Shepard, la producción de 8 capítulos combina las típicas tensiones de la edad con una trama de suspenso que juega con el terror psicológico y lo sensual.

La historia de “El cuerpo” se desencadena en una fiesta de Halloween, donde un grupo de estudiantes de una escuela católica dedicadas al baile realizan un ritual de iniciación, esperando que les de suerte para sus próximas competencias.

Pero todo se descarrila cuando una de las integrantes del grupo vive una experiencia sobrenatural y, desde ese entonces, todas las estudiantes empiezan a manifestar síntomas extraños, acompañados por una sensación de culpa, visiones proféticas, secretos oscuros y deseos prohibidos.