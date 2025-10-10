La Capital | Cacho Deicas

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

Mientras prepara su debut solista con un gran show en Buenos Aires, el cantante anunció su participación en el ciclo de música bailable

10 de octubre 2025 · 08:58hs
Cacho Deicas inició una nueva etapa en su carrera a los 73 años.

Foto: Instagram/@cachodeicasoficial.

Cacho Deicas inició una nueva etapa en su carrera a los 73 años.

Uno de los pedidos más recurrentes en "Un poco de ruido" desde el inicio de las transmisiones era la visita de Los Palmeras. Luego de la separación del grupo, Cacho Deicas confirmó este jueves que cumplirá la misión por su cuenta y encendió la expectativa de los amantes de la cumbia.

"No tengo palabras, de verdad", manifestó Pinky SD a la hora de anunciar su próximo programa. De esta manera, el stream que revolucionó la industria de la música tropical sumará a otra leyenda del género a la lista de invitados que compartieron sus canciones en el estudio a través de Youtube y Twitch.

El productor y creador del ciclo de música en vivo se mostró emocionado luego del acuerdo para recibir a una de las voces más populares de Argentina. En este sentido, comentó: "¿Viste cuando decís, qué mas puedo pedir? Es un mimo al alma que, habiendo tantos medios masivos, Cacho haya elegido este humilde espacio que creamos con tanto cariño para volver a encontrarse con ustedes".

¿Cuándo estará Cacho Deicas en "Un poco de ruido"?

La próxima emisión de "Un poco de ruido" se programó para el miércoles 15 de octubre entre las 21 y las 23. De esta manera, los amantes de la cumbia podrán disfrutar de dos horas de conversación y una parte del repertorio de Rubén Deicas como anticipo de su debut solista.

"¡No nos aguantamos más las ganas!", manifestaron los productores del stream. Después de mucho tiempo sin respuesta a la demanda de los fanáticos de Los Palmeras, respondieron: "El pueblo lo quería ver de nuevo y la comunidad cumbiera lo logró".

>> Leer más: "No sé qué pasó": Marcos Camino habló del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras

El intérprete de 73 años era uno de los más pedidos entre los comentarios de los seguidores de Pinky SD, DJ Pipo y Damo. La situación no era sencilla a la hora de negociar, ya que enero lo internaron por un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico transitorio y pasó siete meses alejado de los escenarios. En ese camino de regreso a la actividad se rompió la relación con Marcos Camino, amigo íntimo y fundador del grupo de cumbia santafesina que compartieron durante décadas.

La sociedad comercial de Cacho y el acordeonista se quebró, pero ambos decidieron seguir adelante. Mientras este último mantuvo la formación con Pablo López como nueva voz principal, el cantante reapareció a fines de julio como invitado de Los Iracundos en la capital provincial.

Cacho Deicas confirmó su primer show solista

Después de un retorno exitoso jugando de local, Deicas redobló la apuesta y anunció un concierto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. De esta manera confirmó el armado de su propia banda para brindar el primer show solista en su larga trayectoria artística.

El debut de Cacho se producirá el sábado 29 de noviembre en la calle Corrientes del centro porteño. Las entradas más baratas se venden a 40.250 pesos y superan los $ 100.000 en las mejores ubicaciones de la sala.

Así como fue uno de los líderes de Los Palmeras a lo largo de casi todo el recorrido de la banda, el cantante se convirtió en un competidor del grupo. El mismo día que los artistas estrenaron el videoclip de "Muévelo", un nuevo tema con El Negro Tecla como invitado, el vocalista anunció su visita a "Un poco de ruido".

