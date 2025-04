Uriel Lozano en Rosario: "El show siempre lo hace la gente"

Embed - URIEL LOZANO Y LOS HATERS: "SIEMPRE HAY UNO ESPERANDO QUE TE EQUIVOQUES" | #MODA PARA FEOS

>> Leer más: El abrazo más esperado: Cacho Deicas y Marcos Camino confirman el regreso de Los Palmeras

Los orígenes de Uriel Lozano en Grupo Trinidad

A principios de siglo, y con apenas 17 años, tuvo la tarea de reemplazar a Leo Mattioli en la voz de Trinidad. Pero antes de dar el paso que cambiaría su carrera, con 14 años se había presentado a otro casting para otro grupo musical del momento. Ahí recibió un fuerte rechazo y le dijeron que “siga siendo canillita”, trabajo que ejerció durante su adolescencia y que venía de tradición familiar, también por parte de su abuelo .

Sin embargo, Uriel no se frustró por aquella negativa y siguió adelante con la música. “Cuando entré a Trinidad no entendía mucho lo que pasaba, yo venía de otro mundo. Venía de tocar en cumpleaños y con Trinidad era tocar en estadios. Los versus y las comparaciones siempre van a estar. Leo es un exponente de la hostia, es uno de los que marcó más fuerte la música romántica. Para seguir sus pasos está su hijo”, contó el artista.

A los pocos años de liderar la banda, se lanzó como solista. “Era muy chico. Sentí que había cumplido una etapa, un ciclo, como en cualquier trabajo. Decidí que estaba preparado para irme aunque no porque era muy chico”, recordó entre risas. Durante su paso por el Grupo Trinidad, sus álbumes cosecharon varios Discos de Oro y Platino. Además, durante 2024, fue reconocido como Santafesino Destacado por el Concejo de la ciudad de Santa Fe.

Si bien Uriel siempre incluía temas de la banda en su repertorio solista, había muchas canciones, como las de “Una historia llamada Trinidad" (el primer disco que grabó con el grupo en el 2000) que “no venía haciendo”. Eso cambió cuando hace menos de un año pasó por el popular canal de streaming “Un poco de ruido”, dedicado exclusivamente al género. Su zapada, en la que repasó muchos de esos temas, se volvió viral: al momento tiene 168 millones de reproducciones en YouTube.



Embed - URIEL LOZANO / Zapada EN VIVO en UN POCO DE RUIDO !

>> Leer más: La vez que Cacho Deicas se fue de Los Palmeras: qué pasó en el verano de 1984

La cumbia como fenómeno masivo

En su paso por Brindis TV, Lozano habló sobre su relación con el público durante las giras: “El día que no me agrade ir a los shows, que no la pase bien, me voy a quedar en mi casa. Disfruto mucho de lo que hago, me encanta, cada viaje, cada escenario, cada provincia. Son cosas hermosas las que estamos viviendo”, subrayó. A comienzos de abril, llenaron un Gran Rex y tienen planes de dar un show en el Movistar Arena.

Para Lozano, la diferencia siempre la hace el público: “El show siempre lo hace la gente. Nosotros cantamos siempre las mismas canciones ¿te imaginás un show sin gritos? ¿sin coreos? Es muy aburrido”, apuntó. A su vez, habló de los cambios en el público a lo largo del tiempo. La presencia masiva de celulares en los shows hizo que haya “menos palmas” pero también que se den nuevos medios de difusión de las canciones a través de las redes sociales de los presentes.

Para dar un ejemplo de esto último, recordó cuando los chicos de Q’ Lokura, uno de los grupos de cuarteto más populares del momento a nivel mainstream, lo llamaron para grabar unos temas juntos (“hacer un feat”, como se dice en la industria). Aunque inicialmente tenían planeado grabarlos en estudio, decidieron hacerlo en vivo durante un show agotado de los cordobeses en el Movistar Arena. “Bajé del escenario y ya estaba el tema por todos lados en TIkTIK. Fue mejor la explosión así”, evaluó Uriel. “Hay grupos que no están tan metidos en las redes sociales y hoy pasa todo por las redes sociales. Las redes tienen una fuerza increíble”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uriel Jesus Lozano (@uriellozanooficialok)

>> Leer más: Luck Ra se consolida como el pibe de oro del cuarteto

En ese sentido, observa que la cumbia está en un momento de masividad inédito. Si bien siempre fue un género popular, Lozano observa que se perdió cierto prejuicio (en gran parte de clase) y “ahora hay fiestas enormes de cumbia que se llenan en todo el país”. Fenómenos como el de Un Poco de Ruido explican y a la vez sustentan este estallido.

A Uriel todavía le sorprende encontrarse entre las portadas de Spotify junto a artistas como Duki o Trueno. “No lo puedo creer, es algo muy loco”, dijo. De la misma manera, le presta atención a las tendencias dentro de la industria y escucha de todo. En el momento de mayor auge del RKT, hizo un feat con BM y tiene uno por delante con Ecko.

Lozano también se refirió al lado B de las redes sociales, que habilitan la proliferación de comentarios negativos. “Los haters para algo están. Siempre hay uno esperando que vos te equivoques. Lo que antes me dolía, hoy me da risa. Está bien, tiene que pasar, son las reglas del juego”, cerró.